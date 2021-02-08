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08.02.2021 09:21
Рубрика: Происшествия

Под Москвой мужчины пытались сбыть свыше 600 свертков с наркотиками

Текст: Михаил Фалалеев
Двое 20-летних москвичей, выходящих из лесополосы возле Солнечногорска, показались полицейским подозрительными - явно нервничали и испуганно озирались. Поэтому патрульные сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести их личный досмотр.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в рюкзаке одного из москвичей было обнаружено пять спрессованных плиток темно-зеленого цвета, лопата и курительные трубки.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. Плитки были изъяты и направлены на исследование, по результатам которого установлено, что они являются наркотическим средством - гашишем, общим весом около 500 граммов.

В ходе обысков по местам жительства задержанных оперативниками территориальных подразделений городских округов Солнечногорск и Химки обнаружены 645 свертков с различными веществами, весы, упаковочные материалы, черновые записи с координатами закладок наркотиков и банковские карты.

В результате экспертизы содержимого трех свертков установлено, что изъятое является наркотическим средством - амфетамином.

Выяснилось, что наркотики злоумышленники планировали сбыть на территории московского региона, оставляя в специальных тайниках.

Возбуждены уголовные дела - "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Борьба с наркотиками РГ-Видео

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