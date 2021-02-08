Зима может устроить в ближайшие дни еще более сложное испытание для россиян. В МЧС России спрогнозировали низкие температуры, сильный снег, метели, то есть весь комплекс неблагоприятных метеорологических явлений на большей части территории страны. В связи с этим подразделения территориальных органов МЧС России переведены на усиленный режим службы.

"В ряде регионов развернуты подвижные пункты обогрева, которые оснащены электробензогенераторами, емкостями с питьевой водой, электрочайниками для кипячения воды. Помимо этого, в пунктах обогрева имеется аптечка со средствами оказания первой помощи, а также устройства для подзарядки телефонов. Кроме того, для мониторинга обстановки задействована группа беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили накануне в пресс-службе МЧС России.

При этом воспользоваться чайником или подзарядить телефон можно совершенно бесплатно. В распоряжении МЧС на особо сложных и безлюдных трассах есть даже палатки с кроватями и заправленным чистым бельем. То есть уставшие водители имеют возможность поспать в таких пунктах обогрева.

Кое-где городки жизнеобеспечения не ждут посетителей, а приезжают к ним сами. Для этого спасатели используют мобильные пункты обогрева. Так произошло, например, на днях на федеральной автодороге М5 "Екатеринбург - Челябинск". Там в массовой аварии столкнулись 20 автомобилей. Всех водителей спасатели отогрели и напоили горячим чаем, пока те оформляли ДТП.

В ожидании осложнения ситуации на дорогах, например, в Нижегородской области развернуты целые городки жизнеобеспечения на двух опасных участках автодорог Москва-Уфа и на трассе Р-159 рядом с городом Бор. Там дежурят сотрудники пожарно-спасательных подразделений с техникой для ликвидации любой нештатной ситуации.

Накануне на селекторе в Национальном антикризисном центре МЧС России прозвучали тревожные предсказания: до середины февраля на большей части Европейской территории страны и юга Западной Сибири прогнозируется выпадение до 65 мм осадков, что близко к двум месячным нормам. Пока опасные погодные явления затронули территории 43 субъектов РФ, в 12 из них вводились ограничения движения на 39 участках автодорог.