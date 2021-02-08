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Пользователей предупредили о новой опасности WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
08.02.2021,  
14:58
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Хакеры, связанные с итальянской компанией Cy4Gate, пытаются обманом заставить владельцев iPhone установить на смартфоны поддельную версию WhatsApp для слежки за пользователями.

Как пишет Vice.com со ссылкой на экспертов Citizen Lab и Motherboard, пользователей iPhone вводят в заблуждение и вынуждают установить так называемые профили управления мобильными устройствами (MDM, Mobile Device Management) под видом оригинального приложения WhatsApp.

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Установка такого профиля, как утверждается, является лишь первой частью кампании по заражению мобильных устройств. Сейчас специалисты изучают другие хакерские инструменты.

Заметим, что устанавливать WhatsApp и другие мессенджеры на мобильные устройства можно только из официальных источников - Apple App Store и Google Play.

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Фото: istock
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