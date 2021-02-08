Пользователей предупредили о новой опасности WhatsApp

Хакеры, связанные с итальянской компанией Cy4Gate, пытаются обманом заставить владельцев iPhone установить на смартфоны поддельную версию WhatsApp для слежки за пользователями.

Как пишет Vice.com со ссылкой на экспертов Citizen Lab и Motherboard, пользователей iPhone вводят в заблуждение и вынуждают установить так называемые профили управления мобильными устройствами (MDM, Mobile Device Management) под видом оригинального приложения WhatsApp.

Установка такого профиля, как утверждается, является лишь первой частью кампании по заражению мобильных устройств. Сейчас специалисты изучают другие хакерские инструменты.

Заметим, что устанавливать WhatsApp и другие мессенджеры на мобильные устройства можно только из официальных источников - Apple App Store и Google Play.