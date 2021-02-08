Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портрет в кабинетах

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к республиканским чиновникам с просьбой не вешать его портрет в рабочих кабинетах.

Как отметила пресс-секретарь главы КР Галина Байтерек, Садыр Жапаров, по его словам, пока еще ничего не сделал для улучшения жизни киргизстанцев.

- Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях, - подчеркнула она.

Как сказала Галина Байтерек, президент "считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны".