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08.02.2021 13:43
Рубрика: В мире

Президент Киргизии попросил чиновников не вешать его портрет в кабинетах

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к республиканским чиновникам с просьбой не вешать его портрет в рабочих кабинетах.

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Как отметила пресс-секретарь главы КР Галина Байтерек, Садыр Жапаров, по его словам, пока еще ничего не сделал для улучшения жизни киргизстанцев.

- Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях, - подчеркнула она.

Как сказала Галина Байтерек, президент "считает целесообразным использование портретов выдающихся государственных деятелей, таких как Жусуп Абдрахманов и Исхак Раззаков, внесших неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие страны".

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