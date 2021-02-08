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Текст:   Марина Трубилина 
15:59 08.02.2021

Производителей деревянных домов поощрят за скидки покупателям

Производителей деревянных домов будут стимулировать предоставлять покупателям скидки. Это предусмотрено разработанным Минпромторгом проектом постановления правительства.
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Производители, которые дают клиентам скидки, смогут получать компенсацию "потерянных" средств из бюджета. При этом стоимость деревянного домокомплекта должна быть не более 3,5 млн рублей, а срок передачи товара заказчику - не более 4 месяцев.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
В 2020 году выросло число построенных частных домов

Помогать деньгами из бюджета будут только добросовестным производителям. У них, в частности, не должно быть долгов по уплате налогов, просроченных задолженностей перед бюджетом, производитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Кроме того, их продукция должна быть классифицирована в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Полученную компенсацию продавец должен направить на производство домокомплектов. Если же совокупный размер запрашиваемой субсидии будет превышать выделенные на это министерству средства, компенсации пропорционально будут уменьшены.

Субсидии будут предоставляться для увеличения объемов продаж отечественных домов деревянного заводского изготовления.

К деревянным, согласно документу, относятся дома, стены которых выполнены из клееного или цельного бруса или массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит средней плотности, цементно-стружечных плит.

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