Производителей деревянных домов поощрят за скидки покупателям

Производителей деревянных домов будут стимулировать предоставлять покупателям скидки. Это предусмотрено разработанным Минпромторгом проектом постановления правительства.

Производители, которые дают клиентам скидки, смогут получать компенсацию "потерянных" средств из бюджета. При этом стоимость деревянного домокомплекта должна быть не более 3,5 млн рублей, а срок передачи товара заказчику - не более 4 месяцев.

Помогать деньгами из бюджета будут только добросовестным производителям. У них, в частности, не должно быть долгов по уплате налогов, просроченных задолженностей перед бюджетом, производитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. Кроме того, их продукция должна быть классифицирована в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Полученную компенсацию продавец должен направить на производство домокомплектов. Если же совокупный размер запрашиваемой субсидии будет превышать выделенные на это министерству средства, компенсации пропорционально будут уменьшены.

Субсидии будут предоставляться для увеличения объемов продаж отечественных домов деревянного заводского изготовления.

К деревянным, согласно документу, относятся дома, стены которых выполнены из клееного или цельного бруса или массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит средней плотности, цементно-стружечных плит.