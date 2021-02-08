Прыгунья с шестом Сидорова стала лидером сезона

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова выиграла турнир "Русская зима" в Москве с лучшим результатом сезона в мире - 4,87 метра.

Сидорова в заочной борьбе обошла британку Холли Брэдшоу, которая накануне на турнире во Франции преодолела планку на высоте 4,85 м. Анжелика смотрела те соревнования, и соперница здорово подстегнула россиянку. Сидорова также обновила рекорд "Русской зимы" - 4,86, который установила в 2018 году и повторила в 2020-м.

- Очень довольна результатом. Именно на него настраивалась. Хотела и рекорд "Русской зимы" побить, и вернуть лидерство в мировом рейтинге, - сказала Сидорова журналистам. - Честно говоря, состояние было не самое лучшее. Считаю, выжала из себя все, что могла.

В секторе для прыжков в высоту предсказуемую победу одержала трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Но привычный результат показать не получилось - всего 1,94 метра. У Марии тоже был ориентир. Украинка Ярослава Магучих на турнире в Словакии взяла планку на высоте 2,06 метра, показав третий результат в истории легкой атлетики в помещении. Напомним, что личный рекорд Ласицкене зимой - 2,05 м.

- Я поздравила Ярославу и ее тренера, они молодцы. Они заставляют работать и бороться. Было грустно, что меня не было рядом. Очень хочется выступать в секторе с сильнейшими. Хочется конкуренции, которой здесь нет, - объяснила Ласицкене, почему не смогла настроиться на более высокий прыжок.