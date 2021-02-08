Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Путин: Каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру

Владимир Путин заявил о росте престижа научной профессии среди молодежи. Президент РФ привел социологические данные, по которым почти две трети родителей готовы поддержать решение своих детей заниматься наукой.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В России стартует Год науки и технологий

"Что касается самих молодых людей, то каждый 10 студент в стране готов выбрать научную карьеру", - рассказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию. Путин подчеркнул, что российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире.

"Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи", - заявил президент РФ.

Фото: пресс-служба ВИАМ
#Высшая школа

Не только вузы должны готовить кадры для науки, убежден директор ВИАМ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
#Наука ПРО #Высшая школа

Минобрнауки запускает ​​​​флешмоб "Снова в науку"

Фото: Пресс-служба УрФУ
#Наука ПРО #Высшая школа

На Урале изобрели "конструктор" для лекарств от ВИЧ