Путин: Каждый десятый студент в стране готов выбрать научную карьеру

Владимир Путин заявил о росте престижа научной профессии среди молодежи. Президент РФ привел социологические данные, по которым почти две трети родителей готовы поддержать решение своих детей заниматься наукой.

"Что касается самих молодых людей, то каждый 10 студент в стране готов выбрать научную карьеру", - рассказал Путин на совете при президенте РФ по науке и образованию. Путин подчеркнул, что российская наука по кадровому составу становится одной из самых молодых в мире.

"Значимым интегральным результатом наших усилий по развитию науки считаю повышение общественного авторитета, признание труда исследователей, рост престижа этой профессии среди молодежи", - заявил президент РФ.