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08.02.2021 15:25
Рубрика: Власть

Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин отметил, что Россия - единственная страна, у которой уже есть три вакцины от COVID-19. В понедельник президент РФ проводит заседание Совета по науке и образованию.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Он подчеркнул, что Россия благодаря своим ученым "занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса".

"Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки", - заявил Путин и назвал это крупным научным успехом.

Он также отметил, что Россия смогла развернуть производство вакцины и организовать массовую вакцинацию. Путин подчеркнул, что пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни".

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Президент Вакцинация от коронавируса

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