Путин назвал крупным успехом три российские вакцины от коронавируса

Владимир Путин отметил, что Россия - единственная страна, у которой уже есть три вакцины от COVID-19. В понедельник президент РФ проводит заседание Совета по науке и образованию.

Он подчеркнул, что Россия благодаря своим ученым "занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса".

"Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки", - заявил Путин и назвал это крупным научным успехом.

Он также отметил, что Россия смогла развернуть производство вакцины и организовать массовую вакцинацию. Путин подчеркнул, что пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни".