Первое открытие Года науки: в понедельник президент Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру высшего образования Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. А ситуация сложилась действительно критичная - зарплата составляет 25 тысяч рублей, а вместе с надбавками - 32 тысячи. Потребовалось личное вмешательство главы государства. Во время заседания Совета при президенте по науке и образованию к Владимиру Путину обратилась старший научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина, которая рассказала, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей. Она также добавила, что после указа президента о доведении зарплат научных сотрудников до 200 процентов от средней зарплаты по региону ученым предложили перейти на полставки.

Президент в ответ поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова, какой должна быть зарплата у научных сотрудников. "У нас информация, что ученые обеспечены заплатой двукратной по региону", - ответил Силуанов. Тогда Путин попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова назвать среднюю зарплату по региону. По словам Травникова, она составляет 39 тысяч рублей.

"То есть у нее должна быть почти 80 тысяч. Где деньги-то?" - заметил Владимир Путин. "Антон Германович, если вы говорите, что у вас там 200 процентов от среднего по региону, где деньги, Зин?" - обратился президент к министру финансов.

Владимир Путин потребовал от Силуанова и главы минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами по зарплатам научным сотрудникам и представить доклад о текущей ситуации. "Я знаю, понимаю, там много может быть нюансов, но посмотрите на все эти нюансы и мне подробно, пожалуйста, об этом доложите", - потребовал он. При этом Путин сказал девушке, что если ее будут пытаться "ущемлять" за диалог, то нужно позвонить сразу в Администрацию президента. "И я с вами переговорю по телефону... Мы доведем до вас возможности, как это можно сделать", - заверил Путин и попросил своего помощника Андрея Фурсенко связаться с девушкой и взять на контроль ситуацию с зарплатами ученых.

В начале заседания он дал старт масштабному проекту высокопоточного реактора ПИК в Гатчине. Этот высокопоточный источник нейтронов, по ряду параметров - лучшая в мире установка для изучения вещества на уровне наномасштабов, станет универсальным инструментом исследований.

От уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики и отечественных компаний, безопасность страны, заявил Путин. Глобальное соревнование за технологии и знания во всем мире стремительно растет, и тот, кто вырвется вперед, будет определять развитие всего человечества. Научный и технологический суверенитет - вопрос настоящего и будущего России. У нашей страны есть все, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки, уверен он.

Путин осудил разобщенность между ведомствами и научными центрами, дублирование, распыление финансовых ресурсов, которое государство выделяет на науку, отсутствие мотивации и внятных ожидаемых результатов. Чтобы двигаться в будущее, нужно оставить межведомственные дрязги в прошлом, подчеркнул он . "Действовать нужно единым фронтом, консолидировать усилия, только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России", - сказал он. Среди таких проектов - разработка и массовый выпуск передового отечественного оборудования, в том числе медицинского, материалов для новых лекарств, внедрение отечественных технологий климатического мониторинга. В гражданской сфере, как и в ОПК, можно создать технологии, которых нет ни у кого в мире, уверен президент. Путин поставил ряд важнейших задач, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. Надо подготовить указ по изменению механизмов управления государственной научно-технической политикой, существенно изменить работу совета по науке и образованию, включить в него членов правительства и Совбеза - чтобы был допуск к секретным данным.

Владимир Путин - Антону Силуанову: Антон Германович, если вы говорите, что у вас там 200 процентов от среднего по региону, где деньги, Зин?

Нужно также создать специальную комиссию при правительстве по научно-технологическому развитию. В ее состав должны войти персонально ответственные сотрудники министерств на уровне не ниже заместителя руководителя, представители Совбеза. Таким образом будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации при принятии и реализации решений в области научно-технической политики.

Путин поручил правительству принять новую госпрограмму научно-технологического развития, при этом кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств. И создать более действенные стимулы для частных компаний участвовать в прикладных исследованиях вместе с НИИ и вузами, использовать отечественные решения для обновления производств и выпуска высокотехнологичной продукции.

Укрепление научного потенциала страны - долгосрочная и системная работа, заявил президент. Образование и наука, технологический суверенитет стали решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни. Все ведущие страны определили науку одним из стратегических приоритетов, отметил Путин. "Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах", - продолжил глава государства. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни. Российская научно-технологическая политика и меры по укреплению науки должны соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности, обозначил он.

Задача - не только получить новые знания и осуществить прорывные открытия. Плоды технологического прогресса должны служить людям и быть широко доступными, убежден президент. В пример он привел вакцины от коронавируса. "Мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию", - заявил Путин.

Такой же быстрый процесс внедрения, масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных продуктов необходим в других критически важных для людей областях. Речь об ускоренной цифровизации, решениях по защите окружающей среды и производству качественных продуктов питания, о новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях.

Эти направления четыре года назад были зафиксированы в Стратегии научно-технологического развития страны. Уже запущены крупные программы в сельском хозяйстве и генетике - то есть там, где достижения ученых могут серьезно повысить качество и продолжительность жизни граждан. Путин анонсировал в ближайшее время серию специальных совещаний о том, как идет реализация комплексных программ.

Мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной отечественной разработки

Президент объявил, что подписал указ о запуске федеральной научно-технической программы в области экологии и климата. Ее смысл в том, чтобы разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут вклад в решение проблем изменения климата.