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08.02.2021 17:26
Рубрика: Власть

Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин предложил существенно изменить формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию и включить в его состав членов правительства и представителей Совета безопасности РФ.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"Прошу моих коллег из администрации вместе с правительством подготовить и представить на подпись указ, направленный на изменение механизмов управления государственной научно-технической политикой", - заявил Путин. Речь идет о существенном изменении формата работы и принципов формирования данного Совета, пояснил президент и предложил включить в его состав членов правительства и Совбеза.

"По ряду направлений научные работы ведутся под грифами "секретно", "совершенно секретно" и "особой важности", поэтому нам нужно создать такой коллектив, который будет допущен к любым работам, и тем самым существенно укрепить механизм принятия стратегических решений в сфере научно-технологического развития", - заметил Владимир Путин.

Также необходимо создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве России, в состав которой должны войти представители министерств на уровне не ниже замминистра и представители Совета безопасности РФ, поручил президент. "Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации при принятии и реализации решений в области научно-технической политики", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что эти решения должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

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