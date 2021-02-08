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08.02.2021 16:32
Рубрика: Власть

Путин про зарплаты ученых: "Где деньги, Зин?"

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин поручил министрам Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Так, в ходе заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию к Владимиру Путину обратилась старший научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина, которая рассказала, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей. Он также добавила, что вместо повышения зарплаты, положенной по указу президента, научным сотрудникам университета просто предложили формально перейти на полставки.

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Президент в ответ поинтересовался у министра финансов Антона Силуанова, какой должна быть зарплата у научных сотрудников. "У нас информация, что ученые обеспечены заплатой двукратной по региону", - ответил Силуанов. Тогда Путин попросил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова назвать среднюю зарплату по региону. По словам Травникова, она составляет 39 тысяч рублей.

"То есть у нее (научного сотрудника из Новосибирска - прим. "РГ") должна быть почти 80 тысяч. Где деньги-то?", - поинтересовался Путин. "Антон Германович (Силуанов - прим. "РГ"), если вы говорите, что у вас там 200% от среднего по региону, где деньги, Зин?", - обратился президент к министру финансов.

Путин потребовал от Силуанова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова разобраться с проблемами по зарплатам научным сотрудникам и представить доклад о текущей ситуации. "Я знаю, понимаю, там много может быть нюансов, но посмотрите на все эти нюансы и мне подробно, пожалуйста, об этом доложите", - поручил он.

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