Путин проведет серию совещаний по реализации научных программ

Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах провести в ближайшее время серию специальных совещаний по реализации комплексных программ по внедрению новых технологий.

На заседании Совета по науке и образованию он отметил успехи в создании вакцины от коронавируса и напомнил, что Россия - единственная страна, у которой есть три собственные вакцины. Благодаря совместным усилиям ученых, компаний и государства удалось начать массовую вакцинацию, заметил он.

Владимир Путин отметил, что и в других критически важных для общества и для человека областях нужен такой же быстрый процесс внедрения, масштабирования технологий, создания конкурентных, востребованных продуктов.

Речь, по его словам, идет об ускоренной цифровизации, защите окружающей среды и производстве качественных продуктов питания, новых экологически чистых источниках энергии, передовых медицинских технологиях. Путин напомнил, что четыре года назад эти направления были зафиксированы в стратегии научно-технологического развития России. Кроме того, уже запущены крупные программы в сельском хозяйстве и генетике.

"В самое ближайшее время в ходе серии специальных совещаний предлагаю обсудить, как идет реализация этих комплексных программ", - сказал Владимир Путин.