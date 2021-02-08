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08.02.2021 16:07
Рубрика: Власть

Путин спросил ректора МГУ о возможностях изучения мозга человека

Текст: Ксения Воронцова

Президент России Владимир Путин поинтересовался у ректора МГУ о возможностях изучения человеческого мозга, Виктор Садовничий ответил, что до конца это сделать не получится.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Вы действительно считаете, что мозг невозможно изучить?" - спросил президент у ректора МГУ после его выступления в ходе совета по науке и образованию.

Садовничий отметил, что до конца это сделать невозможно и привел в пример изречение: "Ахиллес не догонит черепаху". "Есть такое понятие, что многие процессы являются бесконечными, как вселенная, как строение многих человеческих органов. Мозг, к сожалению или к счастью, это та самая бесконечность", - сказал он.

Путин также оценил идею ректора МГУ провести математическую конференцию в центре "Сириус". "Все идеи хорошие. И проведение математической конференции в "Сириусе" - тоже, мне кажется, будет к месту", - заявил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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