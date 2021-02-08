Путин спросил ректора МГУ о возможностях изучения мозга человека

Президент России Владимир Путин поинтересовался у ректора МГУ о возможностях изучения человеческого мозга, Виктор Садовничий ответил, что до конца это сделать не получится.

"Вы действительно считаете, что мозг невозможно изучить?" - спросил президент у ректора МГУ после его выступления в ходе совета по науке и образованию.

Садовничий отметил, что до конца это сделать невозможно и привел в пример изречение: "Ахиллес не догонит черепаху". "Есть такое понятие, что многие процессы являются бесконечными, как вселенная, как строение многих человеческих органов. Мозг, к сожалению или к счастью, это та самая бесконечность", - сказал он.

Путин также оценил идею ректора МГУ провести математическую конференцию в центре "Сириус". "Все идеи хорошие. И проведение математической конференции в "Сириусе" - тоже, мне кажется, будет к месту", - заявил он.