Росстат опубликовал предварительные (1 января - 1 декабря) итоги социально-экономического развития за прошедший год.

Самым фундаментальным показателем "общего состояния и перспектив страны" принято считать численность населения. Понятно: ведь "страна" - это все-таки не земля, а люди на ней живущие. Конечно, для отдельного человека значим лишь его личный и его близких "демографический прогноз", но нужен и общий прогноз. Рост или уменьшение населения - это емкость рынка. Соотношение работоспособного населения и иждивенцев - это границы возможностей экономики. Процент молодежи - это степень брутальности общества, желания перемен. И так далее.

Демографические тенденции России известны, полностью в русле общеевропейских. Низкая рождаемость. Воспроизводство населения требует коэффициента рождаемости 2,13 на 1 женщину. В мире в целом эта цифра - 2,4. В ЕС - 1,5. В России, как в Германии и многих странах ЕС, - 1,6. Рост продолжительности жизни (РФ, по данным ВОЗ за 2016-й, - 72 года, нижняя граница Европы, в Зап. Европе - за 80 лет). Как следствие первого и второго: старение (на 1 января 2020 г. - 22,5% населения моложе 20 лет, 22,4% - старше 60, средний возраст по стране - 40 лет; в Москве 1,9 млн моложе, 3,4 млн - старше трудоспособного возраста) и сокращение населения.

Тренды объективные как сама статистика, принципиально их развернуть никакая политика, ничья воля не может, как нельзя силой воли "сделать ребенка".

Дьявол в деталях: насколько круто будут идти те же самые процессы. Вот здесь кое-что зависит от политических усилий государства.

Естественная убыль за 11 месяцев по сравнению с тем же периодом 2019 г. - 574,8 тыс.чел. Так что в целом по итогам года убыль заметно превысит 600 000 чел., будет максимальной с 2006 г. - тогда естественная убыль составила 687 000 чел. Но тогда была положительная динамика: в 2000 г. (абсолютный рекорд) смертность превышала рождаемость на 958 000, с тех пор сокращение населения уменьшалось, в 2012-м естественная убыль всего 4200 чел., в 2013-2015 гг. даже небольшой прирост, по 30 000 чел. в год., а с 2016-го - опять естественная убыль, причем снежным комом, с 2300 (2016) до 224 600 в 2018-м и вот, видимо, много больше 600 000 в 2020-м.

Демографические тенденции России известны, полностью в русле общеевропейски

Конечно, 2020-й - год ковида и это имело решающее значение. По данным оперштаба, за все время эпидемии умерли 74 000 чел., согласно Росстату, только в апреле - ноябре 2020-го - 116 000 чел. (число всех умерших, у которых зафиксирован положительный тест). Кстати, даже при такой методике подсчета число смертей в России на 1000 чел. ниже, чем в США (443 000), Англии (110 000) или Италии (90 000), вполне сопоставимо с Германией (60 000) - и это при гораздо менее жестких карантинах. Речь, понятно, не о "хвастовстве", тем более каком-то "злорадстве" (?!) - а о необходимости объективного сравнения работы санэпидслужб стран.

Всего же смертность за январь - ноябрь выросла по сравнению с 2019-м на 230 000 чел. Очевидно, еще 114 000 - результат перенапряжения всей системы здравоохранения, невозможность оказать своевременную помощь "другим больным", а частично, может быть, стресса или нездорового образа жизни, связанного с ограничениями передвижения и т.д.

Необратимые изменения в демографии делают невозможной существующую модель экономики

Другое следствие пандемии - закрытие границ, резкое сокращение притока мигрантов (91 100 в 2020-м против 259 400 за тот же период 2019-го). В итоге население страны сократилось за январь - ноябрь на 483 800 чел., а на 1 января 2021-го составило 146 238 000 чел. (1 января 2018-го - 146 900 000).

В 2017-м были составлены несколько вариантов демографического прогноза России на 2035 г. Согласно "высокому варианту" в стране будет 153 млн жителей, по "низкому" - 138 млн. Разница больше чем на 10%. На 1 января 2021 г. в "низком" варианте население составит 146 400 000 чел. Как видим, мы чуть-чуть недотянули даже до него. И хотя причина - чрезвычайные обстоятельства, скидку на это делать не стоит: "стихийное бедствие" пройдет, последствия останутся, будут воспроизводиться.

Если взять РФ в неизменных границах до 2013 г. (т.е. не учитывая население Крыма, 2,4 млн чел.), то с этой поправкой население страны - ок. 144 млн чел. В 1990-м население РСФСР было 147,6 млн. При этом даже в ЕС, чьи демографические тренды мы повторяем, картина все же немного иная, сокращения нет. Так во Франции в 1990-м население 58 млн, в 2020-м - 67,8 млн, в Германии в 1990-м - 80 млн, в 2019-м - 83,1 млн. Конечно, это в огромной мере "вклад мигрантов", более молодых и многодетных, чем "аборигены". Так во Франции мигранты 1-го поколения - 10% населения, а треть людей моложе 60 лет - потомки мигрантов в 3-м поколении. Мы постоянно слышим о проблемах, с ними связанных (криминал, культурно-бытовая несовместимость). Тем не менее как бы плохо ни шла адаптация, но большинство приезжих заняты отнюдь не террором и наркоторговлей, а работают и уж точно - потребляют. Следовательно, вносят важный вклад в экономику, ВВП страны. А главное - альтернативы им все равно нет.

Аналогичная картина, понятно, в России. Правда, по ряду причин (в том числе и потому что меньше политической конкуренции, меньше "прав человека" и т.д.) у нас нет столь острой конфронтации. А вот значение гастарбайтеров для экономики будет только возрастать.

Но главное в другом. Необратимые изменения в демографии делают невозможной существующую модель экономики. Без громких лозунгов - если инновационная экономика не будет создана, Россия в обозримом будущем станет вечно застойной страной, проигрывающей и Западу, и Востоку. Вот и вся "геополитика"...