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Текст:   Марина Трубилина 
13:51 08.02.2021

Цены на новостройки в Москве снизились впервые за полтора года

Впервые за полтора года в Москве несколько снизились цены на квартиры в новостройках, сообщает ЦИАН.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Средние цены на первичном рынке впервые с сентября 2019 года за месяц упали, хотя и незначительно - на 0,3%, до 233,1 тысячи рублей. В Московской области цена продолжила рост.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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При этом за год средний чек квартиры, купленной в кредит, в Новой Москве и Подмосковье вырос на четверть. Средняя площадь, наоборот, снижается. Если в январе 2020 года заемщики покупали квартиры в Москве в среднем по 58,6 кв.м., в Новой Москве по 53,7 кв.м, а в Подмосковье по 48,7 кв.м, то сейчас площади сократились до 54,9 кв.м., 50,8 кв.м. и 48 кв.м. соответственно.

За последний месяц, отмечают в компании, количество сделок на первичном рынке столичного региона упало вдвое по сравнению с декабрем. Это наибольшее падение в эти зимние месяцы за последние пять лет.

Падение цен объясняется как этим, так и тем, что второй месяц подряд после длительного падения увеличивается объем предложения, хотя он по-прежнему ниже, чем год назад - на 27%. Девелоперы постепенно выводят на продажу "запасы" лотов с полученной ранее разрешительной документацией. В январе рынок пополнился 41 корпусом, где будут построены 14 тысяч квартир. При этом после новостей о "легализации" апартаментов их доля в продаже увеличилась до 10%.

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