В конце прошлой недели пресс-служба УФСИН по Белгородской области сообщила, что "на основании постановления Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве 4 февраля 2021 года осужденный Ефремов Михаил Олегович был этапирован в один из следственных изоляторов Москвы для участия в следственных действиях".

Пока не сообщается, в какое именно СИЗО этапировали известного актера, а ныне осужденного Ефремова, который отбывает срок и работает в швейном цеху белгородской колонии. Скорее всего, какое-то время он пробудет на карантине в связи с ограничительными мерами по пандемии. После чего начнутся следственные действия и очные ставки с тремя подозреваемыми в даче ложных показаний свидетелями и бывшим адвокатом актера Эльманом Пашаевым.

В ноябре прошлого года официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Главное следственное управлением ГУ МВД России по Москве возбудило три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Волк напомнила, что в августе во время судебных заседаний все трое были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова. Свидетели рассказали, что видели другого человека, сидевшего за рулем автомобиля, а сам Ефремов в это время якобы стоял рядом. Третий подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины в бейсболке, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было. Однако при вынесении приговора суд сделал вывод о том, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. После чего следствие МВД изучило материалы, поступившие из прокуратуры Москвы, и установило, что все трое в суде дали заведомо ложные показания. Единственными тремя свидетелями, которые дали показания в пользу Ефремова, были Андрей Гаев, его приятель Александр Кобец и Теван Бадасян. Впрочем, бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, который нашел и вызвал этих свидетелей защиты в суд, и во время процесса, и после него заявлял, что их показания правдивы.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель "Лады" - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - на следующий день от полученных травм скончался в больнице.