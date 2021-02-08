ФСБ задержала изготовителей поддельных документов для мигрантов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили деятельность преступной группы, наловчившейся изготавливать поддельные документы для мигрантов. Злоумышленники работали в Москве и Подмосковье, при этом в банду входили граждане различных государств.

"Совместно с Управлением ФСБ по Забайкальскому краю проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий в отношении организованной межэтнической группы, состоящей из граждан стран СНГ, - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. - Общее количество участников преступной группы составляет порядка 10 человек, задержаны шестеро".

Отмечается, что злоумышленники создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей "с целью организации незаконного въезда и пребывания граждан иностранных государств на территории Московского региона".

За прошедший год незаконный доход от легализации более тысячи мигрантов, по подсчетам экспертов спецслужбы, превысил 2 млн рублей.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области по данным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело. "Установлены и задержаны шесть человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий - помещений с набором необходимого оборудования, образцами печатей и бланков", - сообщили в УФСБ по Москве и Подмосковью.

Оперативники спецслужбы проверили 7 адресов, по которым проживают лица, причастные к деятельности преступной группы. При этом, по данным ФСБ, преступное сообщество имело связи в правоохранительных органах.