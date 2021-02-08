Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

- Позвольте поблагодарить каждого члена нашей Академии за оказанное высокое доверие, - обратился Юрий Зинченко к коллегам на официальном сайте РАО. - Продолжение той необходимой для общества научно-исследовательской деятельности, которую мы начали вместе в последнее время, потребует от меня еще больше времени, сил и внимания, чем прежде. В связи с этим прошу с пониманием принять мое непростое решение оставить административную работу на посту президента РАО и сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности в Московском университете, Российском психологическом обществе, Психологическом институте РАО…, оставаясь при этом активным членом нашей академической корпорации.

По его словам, в РАО открыли первый и единственный Дата-центр в сфере наук об образовании, оснастили современным оборудованием уникальный высокотехнологичный Междисциплинарный центр исследований детства, начали долгожданный для страны и для каждого региона междисциплинарный лонгитюдный проект "Растем с Россией", который лучше поможет понимать современного ребенка, возможности и риски его развития в грядущем цифровом мире.

- Для системы здравоохранения, в тесном контакте с медиками, в начале пандемии были оперативно подготовлены методические рекомендации по психологическим аспектам организации деятельности в инфекционных клиниках, оказывалась необходимая психологическая помощь пациентам, в том числе детям, родственникам заболевших, медперсоналу. Многие психологи и коррекционные педагоги работали в "красной зоне", они разработали уникальные электронные психодиагностические инструменты для пациентов, "психологические термометры" для диагностики психологического состояния врачей, испытывающих небывалые нагрузки, в дистантной форме, - написал Юрий Зинченко. - Наша Академия на марше. Сильная своими научными традициями и демократическими принципами, она уверенно смотрит вперед и готова научно обеспечить возвращение системы образования России в число мировых лидеров. В этом наша главная задача и наша миссия.