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08.02.2021 21:21
Рубрика: Общество

Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования

Текст: Ксения Колесникова
Декан факультета психологии МГУ им. Ломоносова Юрий Зинченко покинул пост президента Российской академии образования. Временно исполнять обязанности президента РАО будет ректор ТГУ Галажинский Эдуард Владимирович. Об этом сообщается на официальном сайте РАО.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

- Позвольте поблагодарить каждого члена нашей Академии за оказанное высокое доверие, - обратился Юрий Зинченко к коллегам на официальном сайте РАО. - Продолжение той необходимой для общества научно-исследовательской деятельности, которую мы начали вместе в последнее время, потребует от меня еще больше времени, сил и внимания, чем прежде. В связи с этим прошу с пониманием принять мое непростое решение оставить административную работу на посту президента РАО и сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности в Московском университете, Российском психологическом обществе, Психологическом институте РАО…, оставаясь при этом активным членом нашей академической корпорации.

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По его словам, в РАО открыли первый и единственный Дата-центр в сфере наук об образовании, оснастили современным оборудованием уникальный высокотехнологичный Междисциплинарный центр исследований детства, начали долгожданный для страны и для каждого региона междисциплинарный лонгитюдный проект "Растем с Россией", который лучше поможет понимать современного ребенка, возможности и риски его развития в грядущем цифровом мире.

- Для системы здравоохранения, в тесном контакте с медиками, в начале пандемии были оперативно подготовлены методические рекомендации по психологическим аспектам организации деятельности в инфекционных клиниках, оказывалась необходимая психологическая помощь пациентам, в том числе детям, родственникам заболевших, медперсоналу. Многие психологи и коррекционные педагоги работали в "красной зоне", они разработали уникальные электронные психодиагностические инструменты для пациентов, "психологические термометры" для диагностики психологического состояния врачей, испытывающих небывалые нагрузки, в дистантной форме, - написал Юрий Зинченко. - Наша Академия на марше. Сильная своими научными традициями и демократическими принципами, она уверенно смотрит вперед и готова научно обеспечить возвращение системы образования России в число мировых лидеров. В этом наша главная задача и наша миссия.

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