Как специалисты Учебного центра "Мои Документы" помогают городу

Новости

В ЮАР отложили старт вакцинации AstraZeneca из-за неэффективности 09:39
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер 09:37
До -10 градусов воздух остынет днем в понедельник в столице 09:30
На Чемпионате мира по Го во Владивостоке сыграют "цифровые кентавры" 09:29
Ученые наметили план "уборки" орбиты Земли 09:28
В Томске разработали безопасную систему досмотра для аэропортов 09:26
В Красноярске отменили занятия в школах из-за сообщений о минировании 09:26
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе 09:25
В Красноярске назвали дату и место похорон погибших на складе пожарных 09:10
В вузах Москвы закончилась удаленка 09:02
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год 08:59
Касаткина и Карацев вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии 08:53
Русскоязычным иностранцам приготовили специальные визы 08:43
Число погибших из-за схода ледника в Индии возросло до 15 человек 08:29
На Алтае четыре человека погибли при падении снега с крыши элеватора 08:24
Песков рассказал, когда можно будет вернуться к допандемийной жизни 08:00
На Кипре отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений 07:47
Германия потратит рекордную сумму на оборону в 2021 году 07:39
Эксперт назвал опасные вещества в питьевой воде 07:14
В Забайкалье пятилетний ребенок выпал из окна больницы 06:18
Доклад о крушении Boeing 737 в Индонезии опубликуют 10 февраля 06:05
AP: США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека 05:51
Минздрав: Пациентам с сахарным диабетом показана вакцинация от COVID-19 05:30
Снегопад парализовал движение транспорта в Нидерландах 05:13
В США застрелен решивший поиграть в грабителя американец 04:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 09:14
Рубрика: Власть

Как специалисты Учебного центра "Мои Документы" помогают городу

Текст: Любовь Проценко
Учебному центру "Мои Документы" исполнилось 6 лет. За это время разработано более 60 очных и запущено более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников центров госуслуг. Специалисты Учебного центра участвуют в реализации ключевых городских проектов - только за прошедший год они начали обучать персональных помощников для горожан с онкологией и администраторов поликлиник. Кроме того, особую роль центр сыграл в организации горячей линии Комплекса социального развития. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

"6 лет назад мы открыли первый в России Учебный центр "Мои Документы", где специалисты обучаются не только предоставлению услуг, но также искусству общения с людьми, основам искреннего сервиса и стрессоустойчивости. За это время здесь разработали более 60 очных и запустили более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников. Тренинги проходит каждый вновь пришедший специалист, а для уже опытных сотрудников предусмотрены регулярные курсы повышения профессиональных качеств и усовершенствования навыков при работе в нестандартных ситуациях. Благодаря непрерывному обучению работников, "Мои Документы" уже стали для москвичей эталоном оказания госуслуг, в основе которого лежит принцип клиентоориентированности".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россияне смогут узнать о своих долгах на портале госуслуг

Как отметила Анастасия Ракова, сотрудники центров госуслуг традиционно участвуют в реализации ключевых городских проектов.

"За прошедший год мы запустили два новых уникальных проекта. С августа 2020 года сотрудники Учебного центра "Мои Документы" совместно с медучреждениями разрабатывают стандарт работы администраторов поликлиник, чтобы искренний сервис и внимательное отношение ощущались и в системе московского здравоохранения. Тогда же мы начали реализацию пилота "Персональный помощник" для горожан с онкологическими заболеваниями. Специалисты помогают своим подопечным записываться на прием, на исследования, напоминают о предстоящем визите к врачу, вносят информацию в городской канцер-регистр и решают возникающие проблемы. В роли этих помощников выступают сотрудники центров госуслуг", - добавила Анастасия Ракова.

Заммэра также отметила, что в период пандемии на специалистов Учебного центра легла особая ответственность.

"В 2020 году на тренеров Учебного центра была возложена особая миссия. Операторами колл-центра Комплекса социального развития, развернутого во время пандемии, стали сотрудники офисов "Мои Документы". Этих специалистов было необходимо обучить алгоритму действий, направленному на решение вопроса жителя при его обращении. Также с операторами проводилась проработка навыков общения в нестандартных ситуациях, возникающих при взаимодействии с жителем. Это позволило более 3500 операторам приступить к работе по приему вызовов от горожан. Количество входящих в сутки доходило до 50 тысяч", - объяснила вице-мэр.

В 2015 году первый в России Учебный центр с уникальной программой подготовки кадров для офисов "Мои Документы" открылся в центре госуслуг района Строгино. В декабре 2018 года его филиал разместился во Дворце госуслуг на ВДНХ. За шесть лет штат Учебного центра увеличился с трех сотрудников до 12 тренеров сферы предоставления государственных услуг и 9 наставников в области "Искреннего сервиса". Занятия предусматривают разнообразные форматы: тренинги, семинары, круглые столы, вебинары и дистанционные курсы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве открылся пятый флагманский центр "Мои документы"

Когда в 2017 году был запущен проект "Искренний сервис", в Учебном центре появились специализированные программы обучения. Цель проекта - не просто оказывать государственные услуги, а смотреть на ситуацию с точки зрения заявителя и решать проблему, исходя из его интересов. Такой подход позволил выйти на новый уровень сервиса и повысить удовлетворенность москвичей качеством предоставления услуг. "Когда в центрах появляется новая услуга или запускается проект, наши тренеры первыми приходят на помощь специалистам - обучают механике предоставления, рассказывают все тонкости и отвечают на сложные вопросы. Мы разбираем реальные кейсы из практики, приезжаем в офисы и наблюдаем за действиями сотрудников. Конечно, мы откликнулись и на необходимость переквалифицировать специалистов в операторов колл-центра. Сегодня нужно быть готовым к постоянным изменениям и различным обстоятельствам, и мы помогаем сотрудникам не терять уверенность в себе и своих силах", - поделилась Наталья Чистякова, руководитель Учебного центра "Мои Документы".

За шесть лет работы Учебного центра создан фундамент и самообучающая среда для качественного предоставления государственных услуг и раскрытия потенциала сотрудников. В офисах "Мои Документы" вопросы заявителей решаются профессионально, быстро, вежливо и с улыбкой. Горожане ценят такой подход и дают высокую оценку работе специалистов. После открытия Учебного центра количество положительных отзывов значительно возросло, и на сегодняшний день 97% посетителей довольны работой "Мои Документы".

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Россия открыла прямые авиарейсы в популярную у туристов страну
Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
Матвиенко: Россия способна реагировать на крупные вызовы как безусловный лидер
МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Цена нефти Brent превысила 60 долларов за баррель впервые за год
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса