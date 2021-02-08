Загитовой вручили драгоценный трофей - кубок из серебра, украшенный кристаллами горного хрусталя из Забайкальского края, уральскими голубыми топазами и редким якутский гранатом. Впрочем, для Медведевой, которая, напомним, уступила Алине "золото" на Играх-2018 в Пхёнчхане, ценнее оказался приз зрительских симпатий. "Я, как капитан, скажу, что мы поражения не признаем и гордимся, что за нас проголосовали зрители и болельщики", - заявила Медведева на пресс-конференции.
- Сегодня, безусловно, есть победитель, и это "Красная машина", все-таки кубок у нас, - парировала Загитова. - Но я хочу сказать большое спасибо за борьбу команде Жени "Время вперед".
Ребята действительно были достойными соперниками, но, к сожалению, проиграли. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Составы команд были примерно равными по рейтингу. Хотя девочки-одиночницы просто молодцы. Они сделали все, что от них зависит, чтобы поднять нашу команду на первое место.
Необходимые для победы баллы "Красной машине" Алины Загитовой принесли Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева. Что касается Валиевой, то она и в короткой, и в произвольной программах получила оценки, превышающие официальные мировые рекорды Алены Косторной (90,25 балла против 85,45) и Александры Трусовой (179,19 против 166,62).
Конечно, эти цифры не будут зафиксированы, потому что соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Но московский турнир точно заслуживает места в календаре.
Что показал Кубок Первого канала
Не в одних миллионах дело
Если бы вы только слышали, с каким знанием предмета обсуждался невиданный у нас турнир-первопроходец. С какой требовательной любовью обсуждались его условия. В том числе и денежные. Ведущие спортсмены, бесстрашно освоившие новые сложнейшие программы и рисковые прыжки, были долгое время лишены и мотивации, и, что тоже немаловажно, призовых за вполне возможные победы. Ведь чемпионат мира 2020 года отменили, некоторые этапы Гран При и его финал в этом сезоне не проводили, практически все коммерческие, международные турниры словно канули в Лету.
И то, на что не решился (или до чего не додумался) Международный Союз конькобежцев, сделала российская Федерация фигурного катания.
Тут уж бесспорно: командный матч удался. Вероятно, превратится в традиционный. Болельщики довольны. Как счастливы и фигуристы, разыгравшие 10 миллионов призовых.
Есть и другие выводы, которыми хотелось бы поделиться.
Девчонок уже не догнать
Наши девчонки не теряли времени. Четверные освоены. И если раньше исполнение в девичьей программе прыжка в четыре оборота вызывало радостное изумление, то теперь искренне удивляет их отсутствие или неудачное выполнение.
У Щербаковой и Ко четверные близки к совершенству. Чемпионат мира в Стокгольме, намеченный на 23-28 марта и не отмененный, может и даже должен превратиться в триумф учениц тренера Этери Тутберидзе.
Фигуристкам, по разным объективным причинам пропускающим этот сезон, догнать умчавшихся вперед будет исключительно сложно. Или невозможно. Они, и поднявшие уровень российского катания на высочайший уровень, должны оставаться в составе национальной сборной, по крайней мере, до окончания этого олимпийского цикла.
Со льда - в комментаторы
Фигуристы, как правило, люди способные. Быстро осваивают не только новые элементы на льду, но и иные разнообразные занятия. В том числе и чисто журналистские: очень доходчиво, спокойно, на удивление профессионально ведут репортажи с крупнейших соревнований и ледовых шоу. В эти дни, особенно в день первый, интеллигентной манерой вести диалог со зрителями на трибунах и у телевизоров блеснула Евгения Медведева. Мгновенная реакция, конкретные, а не какие-то расплывчатые, как бывает, ответы на вопросы коллег-ведущих, доброжелательная манера общения с публикой. Прямо почти готовый кадр для Первого и других телеканалов.
А олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин доказал несколько другое. Он полностью освоил профессию журналиста. Приятно слышать свободно владеющего словом профессионала, умеющего исполнить с микрофоном и соло, и подключить к диалогу даму-соведущую, и на ходу взять экспресс-интервью даже у только-только покинувших лед и еще тяжело дышащих фигуристов. В полку телекомментаторов - и хороших телекомментаторов - прибыло.