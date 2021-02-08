Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой оказалась сильнее сборной двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и выиграла Кубок Первого канала, который прошел на льду арены "Мегаспорт" в Москве.

Загитовой вручили драгоценный трофей - кубок из серебра, украшенный кристаллами горного хрусталя из Забайкальского края, уральскими голубыми топазами и редким якутский гранатом. Впрочем, для Медведевой, которая, напомним, уступила Алине "золото" на Играх-2018 в Пхёнчхане, ценнее оказался приз зрительских симпатий. "Я, как капитан, скажу, что мы поражения не признаем и гордимся, что за нас проголосовали зрители и болельщики", - заявила Медведева на пресс-конференции.

- Сегодня, безусловно, есть победитель, и это "Красная машина", все-таки кубок у нас, - парировала Загитова. - Но я хочу сказать большое спасибо за борьбу команде Жени "Время вперед".

Ребята действительно были достойными соперниками, но, к сожалению, проиграли. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Составы команд были примерно равными по рейтингу. Хотя девочки-одиночницы просто молодцы. Они сделали все, что от них зависит, чтобы поднять нашу команду на первое место.

Необходимые для победы баллы "Красной машине" Алины Загитовой принесли Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева. Что касается Валиевой, то она и в короткой, и в произвольной программах получила оценки, превышающие официальные мировые рекорды Алены Косторной (90,25 балла против 85,45) и Александры Трусовой (179,19 против 166,62).

Алина Загитова: Аналогов этому командному турниру нет во всем мире. Надеюсь, он станет ежегодным

Конечно, эти цифры не будут зафиксированы, потому что соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Но московский турнир точно заслуживает места в календаре.