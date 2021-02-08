Новости

РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 17:45
Рубрика: Спорт

Две половинки льда

Команда Загитовой выиграла Кубок, ­сборная Медведевой взяла приз зрительских симпатий
Текст: Анна Козина
Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой оказалась сильнее сборной двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и выиграла Кубок Первого канала, который прошел на льду арены "Мегаспорт" в Москве.

Загитовой вручили драгоценный трофей - кубок из серебра, украшенный кристаллами горного хрусталя из Забайкальского края, уральскими голубыми топазами и редким якутский гранатом. Впрочем, для Медведевой, которая, напомним, уступила Алине "золото" на Играх-2018 в Пхёнчхане, ценнее оказался приз зрительских симпатий. "Я, как капитан, скажу, что мы поражения не признаем и гордимся, что за нас проголосовали зрители и болельщики", - заявила Медведева на пресс-конференции.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Первый хит ЧМ-2021 по фигурному катанию исполнят Полина Гагарина и Монс Зелмерлев

- Сегодня, безусловно, есть победитель, и это "Красная машина", все-таки кубок у нас, - парировала Загитова. - Но я хочу сказать большое спасибо за борьбу команде Жени "Время вперед".

Ребята действительно были достойными соперниками, но, к сожалению, проиграли. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Составы команд были примерно равными по рейтингу. Хотя девочки-одиночницы просто молодцы. Они сделали все, что от них зависит, чтобы поднять нашу команду на первое место.

Необходимые для победы баллы "Красной машине" Алины Загитовой принесли Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева. Что касается Валиевой, то она и в короткой, и в произвольной программах получила оценки, превышающие официальные мировые рекорды Алены Косторной (90,25 балла против 85,45) и Александры Трусовой (179,19 против 166,62).

Алина Загитова: Аналогов этому командному турниру нет во всем мире. Надеюсь, он станет ежегодным

Конечно, эти цифры не будут зафиксированы, потому что соревнования проводились не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Но московский турнир точно заслуживает места в календаре.

Что показал Кубок Первого канала

Текст: Николай Долгополов
Команда Алины Загитовой победила команду Евгении Медведевой. Ну и что? Дело в ином. Для придавленных пандемией болельщиков и фигуристов, волею мерзкого ковида лишенных состязаний, устроили праздник. Он удался благодаря спортсменам. И, конечно, Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу.

Не в одних миллионах дело

Если бы вы только слышали, с каким знанием предмета обсуждался невиданный у нас турнир-первопроходец. С какой требовательной любовью обсуждались его условия. В том числе и денежные. Ведущие спортсмены, бесстрашно освоившие новые сложнейшие программы и рисковые прыжки, были долгое время лишены и мотивации, и, что тоже немаловажно, призовых за вполне возможные победы. Ведь чемпионат мира 2020 года отменили, некоторые этапы Гран При и его финал в этом сезоне не проводили, практически все коммерческие, международные турниры словно канули в Лету.

И то, на что не решился (или до чего не додумался) Международный Союз конькобежцев, сделала российская Федерация фигурного катания.

Тут уж бесспорно: командный матч удался. Вероятно, превратится в традиционный. Болельщики довольны. Как счастливы и фигуристы, разыгравшие 10 миллионов призовых.

Есть и другие выводы, которыми хотелось бы поделиться.

Девчонок уже не догнать

Наши девчонки не теряли времени. Четверные освоены. И если раньше исполнение в девичьей программе прыжка в четыре оборота вызывало радостное изумление, то теперь искренне удивляет их отсутствие или неудачное выполнение.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Команда Загитовой получит 5 млн рублей за победу на Кубке Первого канала

У Щербаковой и Ко четверные близки к совершенству. Чемпионат мира в Стокгольме, намеченный на 23-28 марта и не отмененный, может и даже должен превратиться в триумф учениц тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристкам, по разным объективным причинам пропускающим этот сезон, догнать умчавшихся вперед будет исключительно сложно. Или невозможно. Они, и поднявшие уровень российского катания на высочайший уровень, должны оставаться в составе национальной сборной, по крайней мере, до окончания этого олимпийского цикла.

Со льда - в комментаторы

Фигуристы, как правило, люди способные. Быстро осваивают не только новые элементы на льду, но и иные разнообразные занятия. В том числе и чисто журналистские: очень доходчиво, спокойно, на удивление профессионально ведут репортажи с крупнейших соревнований и ледовых шоу. В эти дни, особенно в день первый, интеллигентной манерой вести диалог со зрителями на трибунах и у телевизоров блеснула Евгения Медведева. Мгновенная реакция, конкретные, а не какие-то расплывчатые, как бывает, ответы на вопросы коллег-ведущих, доброжелательная манера общения с публикой. Прямо почти готовый кадр для Первого и других телеканалов.

А олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин доказал несколько другое. Он полностью освоил профессию журналиста. Приятно слышать свободно владеющего словом профессионала, умеющего исполнить с микрофоном и соло, и подключить к диалогу даму-соведущую, и на ходу взять экспресс-интервью даже у только-только покинувших лед и еще тяжело дышащих фигуристов. В полку телекомментаторов - и хороших телекомментаторов - прибыло.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать "Спутник V"
Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в РФ
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса