Метро Москвы получило лицензию на ремонт памятников культуры

Самостоятельно заниматься реставрацией памятников культуры может теперь столичный метрополитен. У него появилась соответствующая лицензия.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, бессрочная лицензия, которую выдало столичной подземке министерство культуры РФ, говорит о высоком доверии и качестве реставрационных работ.

Напомним, порядка 50 станций московского метро имеют культурную и архитектурную ценность, в их числе, например, "Киевская", "Комсомольская", "Площадь Революции". Время от времени архитектурные элементы на этих станциях нуждаются в ремонте, который теперь подземка будет делать своими силами.