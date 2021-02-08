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08.02.2021 19:10
Рубрика: Общество

Москва продолжит постепенно снимать ограничения

Текст: Александр Мелешенко
Москва продолжит постепенно снимать ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации в городе - власти надеются, что уже в ближайшие месяцы городу удастся вернуться к полноценной жизни, в том числе за счет массовой вакцинации. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Он напомнил, что в последние дни в Москве падает как количество заболевающих коронавирусом, так и число госпитализаций, а власти уже отменили или смягчили многие ограничения. В частности, требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестало быть обязательным, а развлекательные заведения смогли снова работать ночью.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни, мы видим положительную динамику по количеству вакцинированных и она безусловно сказывается на снижении количества заболевших. Небольшие ограничения в виде масочного режима и социального дистанцирования также положительно влияют на снижение количества заболевающих", - отметил Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Заммэра напомнил, что в числе действующих и так осталось немного ограничений. В первую очередь они касаются культурно-массовых мероприятий - в частности, театры и кинотеатры могут заполнять залы максимум на 50%. При этом отмена ограничений довольно быстро приносит свои экономические плоды.

Например, после отмены запрета на ночную работу выручка баров в первые же выходные выросла на треть, а рестораны смогли заработать на 10% больше. Причем это был не разовый всплеск - в последующие выходные выручка таких заведений выросла даже больше. Увеличился на 5-7% и средний чек - москвичи явно соскучились по ночной жизни и решили не экономить.

Хорошую динамику, отметил Ефимов, демонстрирует и сфера торговли - по итогам января выручка в этой сфере выросла на 20% по сравнению с январем прошлого года, когда никаких ограничений еще не было вообще. А в сфере непродовольственной торговли рост и вовсе составил 36%. Заммэра считает, что это связано с ограничениями на выезд за рубеж - раньше многие на новогодние каникулы выезжали за границу на отдых и тратили деньги там, а теперь переключились на внутренний рынок. Причем это переключение компенсирует даже отсутствие иностранных туристов в самой Москве.

Отмена обязательной удаленки тоже заметна - сейчас из дома работает существенно меньше людей, чем в прошлом году, говорит Ефимов. "Мы видим постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, то до 3-3,5 миллиона человек оставались дома и работали дистанционно. Осенью и зимой на дистанционке находилось 1,5-1,8 миллиона человек, а сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек", - объяснил Ефимов. По его словам, больше становится людей и в общественном транспорте - это тоже следствие отмены обязательной удаленки. При этом решения компании и руководители вольны принимать сами - многие предпочитают пока продолжить работу в удаленном формате.

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