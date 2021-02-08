Назван город России, где квартиры подорожали сильнее всего

Москва при этом оказалась лишь на пятом месте - рост цен на "вторичке" в столице составил почти 17 процентов, цена "квадрата" в среднем поднялась с 204,6 тысячи рублей до 239,2 тысячи.

На втором месте рейтинга стоит Санкт-Петербург с ростом почти 21 процент. Сейчас желающим купить квартиру в городе на Неве в уже построенном доме нужно закладывать в среднем 141,1 тысячу рублей за квадратный метр, хотя еще год назад хватило бы и 116,7 тысячи.

Третье место в рейтинге у Сочи - там жилье подорожало на 18,41 процента с 106,1 тысячи за квадратный метр до 125,78 тысячи. Четвертое место занимает Калининград с ростом в 18,37 процента. Там самые скромные расценки - год назад "квадрат" стоил 55,5 тысячи, а теперь 65,7 тысячи.

Напомним, цены на квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья в прошлом году выросли практически по всей стране. На это повлияли несколько факторов, в частности введение льготной ипотеки - она подстегнула спрос на первичном рынке, после чего он распространился и на "вторичку".