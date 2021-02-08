Полиция проверяет телефонные угрозы о минировании школ в России

Угрозы взрывов сразу в более двух десятках тысяч школ по всей России, безусловно, вызвали тревогу не только у учителей и родителей, но и у всех спецслужб страны.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что полиция России вместе с коллегами из спецслужб проверяет безопасность не только в школах тех регионах, которым непосредственно угрожали, но во всех.

Напомним, первые угрозы прозвучали по телефону московской полиции 8 февраля. Собственно, это была даже не угроза, а очень прозрачный намек. Мужчина сообщил, что в социальной сети его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о якобы минировании порядка 20 тысяч школ по всей России. К этому сообщению при кажущейся абсурдности - как можно одновременно заминировать 20 тысяч объектов на гигантской территории? - правоохранители отнеслись предельно серьезно, ведь речь шла о жизни детей. Более того, тревогу вызывало и то, что подобные сообщения поступили и в другие регионы. В Москве, к счастью, подтверждений угрозе не нашли. Впрочем, как и в других концах страны.

Однако в шести российских регионах школьные занятия были прерваны и прошла эвакуация учеников, учителей и школьного персонала. Это произошло в в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска и Тамбовской области.