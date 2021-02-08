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08.02.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

Полиция проверяет телефонные угрозы о минировании школ в России

Текст: Михаил Фалалеев
Угрозы взрывов сразу в более двух десятках тысяч школ по всей России, безусловно, вызвали тревогу не только у учителей и родителей, но и у всех спецслужб страны.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что полиция России вместе с коллегами из спецслужб проверяет безопасность не только в школах тех регионах, которым непосредственно угрожали, но во всех.

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Напомним, первые угрозы прозвучали по телефону московской полиции 8 февраля. Собственно, это была даже не угроза, а очень прозрачный намек. Мужчина сообщил, что в социальной сети его дочь, ученица четвертого класса, увидела сообщение о якобы минировании порядка 20 тысяч школ по всей России. К этому сообщению при кажущейся абсурдности - как можно одновременно заминировать 20 тысяч объектов на гигантской территории? - правоохранители отнеслись предельно серьезно, ведь речь шла о жизни детей. Более того, тревогу вызывало и то, что подобные сообщения поступили и в другие регионы. В Москве, к счастью, подтверждений угрозе не нашли. Впрочем, как и в других концах страны.

Однако в шести российских регионах школьные занятия были прерваны и прошла эвакуация учеников, учителей и школьного персонала. Это произошло в в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска и Тамбовской области.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Московская область СФО Красноярский край ДФО Приморский край ДФО Сахалинская область ДФО Чукотский АО Атака телефонных террористов на Россию

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