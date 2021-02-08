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08.02.2021 12:57
Рубрика: Общество

Стало известно, где в Москве можно зарегистрировать брак 12 июня 2021 года

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В День России, 12 июня, зарегистрировать брак можно будет в трех дворцах бракосочетания, одном отделе ЗАГСа, в усадьбе и особняке. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

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Как рассказали в пресс-службе, в этом году впервые в праздник День России регистрации браков пройдут на необычных площадках в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal. Напомним, что в прошлом году в этот день бракосочетания проходили в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС.

В этом году 12 июня будут открыты для регистрации брака дворцы бракосочетания №1, 3, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС. Из-за высокого спроса они будут работать с 09:00 до 20:00 - на два часа дольше обычного.

Кстати, на красивые июньские даты - 06.06.2021 и 21.06.2021 - тоже можно подать заявление во дворцы бракосочетания №1 и 3, они работают ежедневно. Во Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье проходят ночные регистрации брака.

Подать заявление можно онлайн через портал mos.ru, единый портал госуслуг gosuslugi.ru и лично в отделе ЗАГСа. Пошлина составляет 350 рублей.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 12 июня - День России

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