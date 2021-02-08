Столичным бездомным нужны теплые вещи

В ближайшие дни воздух в столице может остыть до -30 градусов, а сам февраль 2021 года может стать самым холодным и снежным за последние 10 лет. Как при аномальной погоде выживают люди без крова, как им помогает город, выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, такой зимы в этом году не ждали: нынешний февраль может стать холоднее морозного января. "А 9 февраля может стать самым холодным днем с начала года. Воздух в эти сутки остынет на 10 градусов ниже нормы: то есть в ночные часы около -30, днем не выше -20, - рассказала "РГ" синоптик. - Потом потеплеет, но до конца февраля ждем, что температура воздуха будет ниже климатической нормы".

Если и обычному горожанину холодно, что же говорить про тех, кто живет на улице. Поэтому к местам дислокаций городских бездомных участились рейды бригад мобильной службы "Социального патруля", работающего при Центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Разъезжают они на газелях фиолетового цвета с надписью: "Здесь всегда помогут" и номерами телефонов. Основная их задача людям с улицы не дать замерзнуть, поэтому в каждой машине есть термосы, наборы питания быстрого приготовления и даже тюки с теплой одеждой. Отогрев и накормив бездомного, уже потом специалисты начинают выяснять, нужна ли помощь и поддержка в трудной жизненной ситуации. Такой же обогрев и помощь оказывают круглосуточно схожие газели, стоящие на площадях возле пяти вокзалов: Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского.

Если человек готов получить помощь и временный кров, его везут в Центр или в один из его четырех филиалов: "Ясенево", "Косино-Ухтомское", "Дмитровское", "Востряково". По данным на понедельник, 8 февраля, заняты были 748 койко-мест, а оставались свободными всего 152 места. Такой аншлаг связан не только с морозами, но и с временным (из-за холодов) снятием запрета на размещение людей в состоянии алкогольного опьянения.

"С наступлением очередных морозов мы усилили контроль над работой мобильной службы "Социальный патруль", - рассказывает "РГ" директор Центра социальной адаптации им Е.П. Глинки Ольга Павличева. - Ежедневно проверяем наличие термосов с кипятком, наборов питания быстрого приготовления. При обнаружении бездомных на улице незамедлительно доставляем в ближайшие пункты обогрева и в центр на Иловайской для оказания необходимой помощи".

В самом центре "РГ" рассказали, что из-за обилия посетителей сейчас нужно много теплой одежды. "В сутки мы одеваем по 200-300 человек, - уточнили "РГ". - Очень востребована зимняя теплая одежда, особенно мужская и больших размеров, то есть не меньше 48-го. И еще, в просторной и не синтетической одежде теплее, поэтому нужны шерстяные вещи, а также зимние куртки, варежки, шарфы, обувь. Поэтому, если есть возможность, будем рады помощи". Вещи ждут не у мобильных пунктов, а в Люблино на улице Иловайская, 2. Время приема с 8:00 до 16:30.

Если вы заметили человека, которому может понадобиться помощь "Социального патруля", звоните по телефонам диспетчерской : 8 (499) 357-01-80; 8 (495) 720-15-08.