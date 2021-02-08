Около 150 исторических артефактов, найденных на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, в ближайшее время пополнят музейные коллекции Москвы. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Квартал, где археологи в 2019 году нашли "приветы" из прошлого, расположен в границах исторического Белого города. "Больше года мастера реставрировали находки: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами", - рассказал Емельянов. Многие артефакты, в числе которых есть украшения, посуда, оружие, пролежали в земле 300-400 лет. Например, одному из печных изразцов и вовсе 500 лет. Или вот, наконечники стрел, "пришли" к нам из эпохи Смутного времени. Не исключено, что они участвовали в боях. Нашли археологи и уникальные чернолощеные кувшины XVII века. В свое время они были популярны в Москве и использовались для парадной сервировки стола. Такая посуда имитировала металлическую, более дорогую.

Обнаружен и фрагмент узорчатой печати XVII века из цветного металла с изображением дерева и двух мужчин, турецкая трубка XVII-XIX веков, костяная игральная фишка от домино конца XIX - начала XX века. Чаще всего в коллекции встречаются серьги и нательные кресты, сделанные из цветных металлов. Предположительно, они относятся к XVII-XVIII векам.

В прошлом году, напомнил Алексей Емельянов, археологи нашли в столице более 15 тысяч артефактов. Например, в усадьбе Измалково, что в Новой Москве, были обнаружены остатки сооружений более чем двухсотлетней давности: части беседок и павильонов, фрагменты старинных оранжерей и водоводов. Здесь же найдены столовые приборы, монеты, битая посуда. У храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках "вышли из тени" обломки красноглиняных курительных трубок, медные монеты, конская подкова, стеклянные пузырьки.

Одному из печных изразцов - уже 500 лет. А наконечники стрел "пришли" к нам из эпохи Смутного времени

Их, скорее всего, потеряли или выбросили прохожие или проезжавшие по Солянке тогдашние москвичи. На Петровке отыскали металлические обувные подковки, ножик с резной деревянной ручкой, чернолощеную миску, помадную банку, стеклянную бутылку с надписью: "Доктор Редлих Москва". Немало находок сделано при реставрации кинотеатра "Художественный". В частности, там обнаружили бутылку из-под шампанского конца XIX - начала ХХ века. Она пролежала в земле примерно 120 лет.