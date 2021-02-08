Квартал, где археологи в 2019 году нашли "приветы" из прошлого, расположен в границах исторического Белого города. "Больше года мастера реставрировали находки: расчищали, склеивали, покрывали защитными составами", - рассказал Емельянов. Многие артефакты, в числе которых есть украшения, посуда, оружие, пролежали в земле 300-400 лет. Например, одному из печных изразцов и вовсе 500 лет. Или вот, наконечники стрел, "пришли" к нам из эпохи Смутного времени. Не исключено, что они участвовали в боях. Нашли археологи и уникальные чернолощеные кувшины XVII века. В свое время они были популярны в Москве и использовались для парадной сервировки стола. Такая посуда имитировала металлическую, более дорогую.
Обнаружен и фрагмент узорчатой печати XVII века из цветного металла с изображением дерева и двух мужчин, турецкая трубка XVII-XIX веков, костяная игральная фишка от домино конца XIX - начала XX века. Чаще всего в коллекции встречаются серьги и нательные кресты, сделанные из цветных металлов. Предположительно, они относятся к XVII-XVIII векам.
В прошлом году, напомнил Алексей Емельянов, археологи нашли в столице более 15 тысяч артефактов. Например, в усадьбе Измалково, что в Новой Москве, были обнаружены остатки сооружений более чем двухсотлетней давности: части беседок и павильонов, фрагменты старинных оранжерей и водоводов. Здесь же найдены столовые приборы, монеты, битая посуда. У храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках "вышли из тени" обломки красноглиняных курительных трубок, медные монеты, конская подкова, стеклянные пузырьки.
Их, скорее всего, потеряли или выбросили прохожие или проезжавшие по Солянке тогдашние москвичи. На Петровке отыскали металлические обувные подковки, ножик с резной деревянной ручкой, чернолощеную миску, помадную банку, стеклянную бутылку с надписью: "Доктор Редлих Москва". Немало находок сделано при реставрации кинотеатра "Художественный". В частности, там обнаружили бутылку из-под шампанского конца XIX - начала ХХ века. Она пролежала в земле примерно 120 лет.