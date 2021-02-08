В Тверской области объявлен в розыск подозреваемый в убийстве ребенка

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 13-летней девочки. В преступлении подозревается 33-летний сожитель матери ребенка. По версии следствия, 6 февраля он задушил девочку шарфом, после чего сбежал из квартиры, прихватив с собой ценные вещи.

Сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 февраля.

- Следователи и криминалисты СК, сотрудники полиции незамедлительно выехали к месту жительства подростка в городе Нелидово. В ходе осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти, - рассказала официальный представитель СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Сотрудники СК и МВД провели поквартирный обход дома, в котором жила девочка, для поиска свидетелей произошедшего. Назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, а также молекулярно-генетическая экспертиза по изъятым предметам и объектам.

Нелидовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по фактам убийства и совершения кражи. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск.