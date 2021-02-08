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08.02.2021 09:46
Рубрика: Происшествия

В Воронеже 170 домов остались без тепла в 20-градусный мороз

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Из-за аварии на сетях теплоснабжения в Воронеже отключена подача теплоносителя и горячей воды в 170 жилых домов, 10 детских садов и пять школ.

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- Отключение произошло в три часа ночи. Порыв на сетях "Квадры". Поставщик планировал запуск домов сейчас, но по каким-то причинам отложил до 15 часов. Сотрудники УК с пяти часов на работе, сливают дома там, где это необходимо, чтобы предотвратить замерзание отопительных систем, - рассказал "РГ" директор управляющей компании Железнодорожного района Юрий Чупеев.

По его словам, звонки об отсутствии тепла идут со всего района, достоверная информация есть по 170 многоквартирным домам. Некоторые кварталы запускают, но дело это не быстрое: слесарям надо добежать до дома, открыть задвижки и отрегулировать систему.

"Фактически новый пуск тепла", - уточнили в УК.

В пресс-службе ПАО "Квадра" сообщили о 67 домах без тепла. На месте аварии работают три бригады, восстановление подачи тепла запланировано на 15 часов.

- В попавших под отключение школах и детских садах сегодня отменены занятия. О работе 9 февраля родителей оповестят в зависимости от ситуации с устранением аварии, - рассказали в администрации города.

В ночь на понедельник температура воздуха в городе опускалась до - 20 градусов. Сейчас в Воронеже -14.

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