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08.02.2021 01:24
Рубрика: Общество

Вильфанд: Жителям ЦФО пока не стоит ждать потепления

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Температура воздуха в регионах Центрального федерального округа будет ниже нормы на 7-12 градусов. И потепления на этой неделе ожидать не стоит, рассказали в Гидрометцентре России.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Потеплеть не дадут перемещения холодных воздушных масс, поэтому до пятницы включительно жителям придется одеваться с учетом низких температур за окном", - приводит ТАСС пояснения научного руководителя центра Романа Вильфанда.

К выходным температурный фон немного повысится, но все равно будет заметно ниже нормы. Что касается столичного региона, то ночные температуры на этой неделе местами будут опускаться и до 30 градусов. Ощутимым мороз будет и днем - от 11 до 18 ниже нуля.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО ЦФО Москва

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