Вильфанд: Жителям ЦФО пока не стоит ждать потепления

Температура воздуха в регионах Центрального федерального округа будет ниже нормы на 7-12 градусов. И потепления на этой неделе ожидать не стоит, рассказали в Гидрометцентре России.

"Потеплеть не дадут перемещения холодных воздушных масс, поэтому до пятницы включительно жителям придется одеваться с учетом низких температур за окном", - приводит ТАСС пояснения научного руководителя центра Романа Вильфанда.

К выходным температурный фон немного повысится, но все равно будет заметно ниже нормы. Что касается столичного региона, то ночные температуры на этой неделе местами будут опускаться и до 30 градусов. Ощутимым мороз будет и днем - от 11 до 18 ниже нуля.