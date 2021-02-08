Власти Москвы назвали число москвичей, работающих удаленно

В Москве сейчас работают удаленно около миллиона человек - это существенно меньше, чем во время жестких ограничений весной и осенью прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы видим постепенное возвращение сотрудников в офисы. Если говорить про период самых жестких ограничений, это весна прошлого года, то до 3-3,5 миллиона человек оставались дома и работали дистанционно. Осенью и зимой на дистанционке находилось 1,5-1,8 миллиона человек, а сейчас эта цифра не превышает 1 миллиона человек", - рассказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы в Москве перестало быть обязательным и стало носить рекомендательный характер - соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. "Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", - отметил он.