В Воронежской области трое детей провалились под лед

Водолазы МЧС в Воронежской области приступили к поискам 9-летнего мальчика, провалившегося под лед на реке Тихая Сосна.

- Вечером в воскресенье в Острогожском районе трое детей 9-13 лет гуляли по речному льду и провалились. Двое смогли выбраться, третьего течение затянуло под лед. Организованы поиски ребенка. На месте происшествия работают сотрудники местной пожарной части и водолазы областной службы спасения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели напоминают: несмотря на сильный мороз, выход на лед на реках с сильным течением очень опасен.