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08.02.2021 04:14
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как правильно одеваться в морозы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Носить четыре слоя одежды и перчатки под варежки, а также не забывать про шарфы с наступлением сильных морозов. Это совет от главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Столицу страны сковали аномальные холода, которых не фиксировали в городе последние десять лет. Днем в понедельник в Москве от 15 до 20 градусов мороза. Низкие температуры опасны возможным переохлаждением и обморожениями. Столь стрессовая для организма ситуация понижает иммунитет, то есть делает человека более уязвимым для бактерий и вирусов.

"Хорошо согревают в холода ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Шарф - обязателен в такую погоду. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо, - приводит пояснения специалиста РИА Новости. - Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши".

Что касается обуви, то она должна быть не только теплой, но и свободной. Очень важно защитить руки. Они мерзнут быстрее из-за отсутствия жировой ткани и через них происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь. Врач напомнил, что одежда не согревает, а удерживает тепло. Поэтому надевать шапку, перчатки нужно еще дома, а не после выхода на мороз.

Горячие напитки - чай, кофе - очень выручают при минусовой температуре, но это не относится к горячительным. Алкоголь дает эффект согревания только в первые минуты, а затем приводит к еще большему замерзанию, подчеркнул Тяжельников. В случае обморожения нельзя растирать пострадавший участок кожи снегом, напротив, нужно его согреть умеренным теплом. Но при этом нельзя подставлять кожу под горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. Если обморожение сильное, надо как можно скорее обратиться к врачу.

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