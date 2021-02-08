Строительство - одна из важнейших отраслей столичной экономики. Как оно будет выходить из пандемии? Все ли стройки город сможет продолжить в этом году, когда его бюджет впервые оказался дефицитным? В какие районы придет метро, а кому из москвичей еще нужно подождать его? На эти и другие вопросы журналистам ответил на "Деловом завтраке" в "Российской газете" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Опора города

Рафик Равилович, во время формирования бюджета города правительство Москвы признало, что если бы оно не пошло на заимствования, то сооружение многих объектов пришлось бы остановить. Почему решили влезть в долг, но не допустить этого? Почему стройка так важна для столицы?

Рафик Загрутдинов: Было очень сложно принять проект бюджета на 2021 год. Дело в том, что у нас очень много государственных программ, по которым ведется строительство. Львиная доля их - 60-70 процентов - приходится на объекты транспортной инфраструктуры: прокладку метро, сооружение хордовых магистралей и другие. Остановить их недостроенными дороже, чем продолжать работы, особенно если маховик раскручен в таких масштабах, как в Москве. Мы почувствовали это, когда случился небольшой перерыв, всего на месяц, в самом начале пандемии коронавируса, при том, что стройку метро, дорог, объектов здравоохранения не останавливали. Кроме того, надо понимать, что вложения в инфраструктуру не разгоняют инфляцию, а, напротив, дают мультипликативный эффект экономике. Причем не только в Москве, но и в ряде других регионов, так как на московские стройки работает очень много заводов по всей России. Так что семь раз отмерив, мы пришли к выводу, что правильнее продолжать работы. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо мэру Сергею Семеновичу Собянину за то, что он принял решение, которое позволяет развивать инфраструктуру города и создавать тысячи рабочих мест.

Деньги есть, но есть и другая проблема: дефицит кадров. Хотя ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России смягчается, границы пока закрыты и мигранты из СНГ, которые раньше работали на стройках, приехать не могут.

Рафик Загрутдинов: Да, нам не хватает порядка 15-20 тысяч рабочих. Но как говорится, что ни делается, все к лучшему. Многие подрядные организации в условиях нехватки трудовых ресурсов были вынуждены задуматься о повышении производительности труда. Выяснилось, что резервов у всех немало. Да и просто временем стали больше дорожить. В этом году все уже 2 января работали, будто и не было никакого праздника. Рабочие из ближнего зарубежья не поехали домой. Вышли сразу на работу, побыв день в кругу семьи, и москвичи. За здоровьем строителей продолжаем внимательно следить. Все меры предосторожностей на стройплощадках продолжаем соблюдать. Вспышек заболеваемости, к счастью, нет. Все, кто хочет, имеют возможность вакцинироваться. Это придает уверенности, что львиную долю объектов, включенных в адресную инвестиционную программу строительства на 2021-2023 годы, мы завершим досрочно.

Вперед по кольцу и радиусам

Сооружение Большой кольцевой линии набирает темпы. К уже действующим 10 станциям в этом году в планах стоит ввод еще 11. Реально?

Рафик Загрутдинов: Вполне. Две станции на западном участке - "Карамышевскую" и "Мневники" - планируем запустить буквально в марте, еще две - "Терехово" и "Кунцевская" - строятся хорошими темпами. Работы развернуты и на юго-западном участке - на "Давыдково" и "Аминьевской", "Мичуринском проспекте" и "Проспекте Вернадского". Все по плану идет на южном участке, где откроются станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". После их ввода останется достроить еще 10 станций на восточном и северо-восточном участках БКЛ. Замкнуть кольцо мы намерены в 2022 году.

Рассчитываем замкнуть Большую кольцевую линию метрополитена уже в следующем году

А сооружение радиальных линий - Люблинско-Дмитровской, Сокольнической и Солнцевской - продвинется вперед?

Рафик Загрутдинов: На Люблинско-Дмитровской линии сейчас строятся три станции - "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех", на Сокольнической - "Новомосковская", а на Калининско-Солнцевской - станции "Пыхтино" и "Внуково". Аэропорт Внуково будет первым в России со своим входом в метро. На днях у мэра рассматривалось комплексное развитие его территории. Вход в подземку там расположится в пешей доступности от терминала. Окружающую инфраструктуру, как и на всех новых станциях, приведем в порядок. Есть еще несколько перспективных радиусов. В частности, Троицкий. Самый длинный в столице, протяженностью 40 километров, он пройдет от ЗИЛа до Троицка. Пока строится участок до Коммунарки, а финальная часть трассировки еще рассматривается. Маршруты Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий тоже пока уточняются.

Не раз звучала идея соединения желтой ветки метро в центре города. Появится ли все-таки у москвичей возможность проехать на прямом поезде из Солнцево в Новогиреево?

Рафик Загрутдинов: Чтобы соединить эту линию, нужно пройти очень сложный участок по Москве исторической. Мимо храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить множество инженерных коммуникаций. Безопасно для застройки это можно сделать только на очень большой глубине. Стоить это будет очень дорого, сколько именно - считаем. Думаю, что вернемся к решению вопроса после 2023 года, когда заработает БКЛ и будут проложены основные радиусы.

Продолжится ли строительство транспортно-пересадочных узлов в городе?

Рафик Загрутдинов: Обязательно. Москвичи уже привыкли к тому, что с метро могут перейти на МЦД или, скажем, к остановке автобуса по принципу "сухие ноги". Поэтому стараемся развивать сеть ТПУ и строить их так, чтобы при завершении строительства очередной станции подземки выходы из нее можно было интегрировать в пересадочный узел. Сейчас в работе более 30 ТПУ. Город финансирует технологическую часть - строительство пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, благоустройство, а инвесторы создают на свои средства рабочие места, где разместятся торговля, разные сервисы, банки, МФЦ. Ведутся работы на ТПУ "Аминьевское шоссе". Здесь будет большой транспортный хаб, в состав которого войдут станция метро "Аминьевская", железнодорожная платформа МЦД-4 и остановки для междугородних автобусов. Идет строительство ТПУ "Лермонтовский проспект" с двумя станциями метро - одноименной Таганско-Краснопресненской линии и "Косино" Некрасовской линии. В рамках ТПУ "Электрозаводская", создающегося вокруг введенной 31 декабря в строй станции метро, идет благоустройство. Затем построим красивый мост, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные. Этот узел очень важен для развивающейся территории университета имени Баумана, на которой планируется создать огромный кластер.

Рафик Загрутдинов: Стройки Москвы оживляют экономику, по их заказам работают заводы по всей России. Фото: Сергей Куксин/РГ

Что будет сделано в этом году по развитию Московских центральных диаметров?

Рафик Загрутдинов: Напомню, за 2020-й год введены в строй 15 мини-вокзалов, которые пришли на смену старым пригородным платформам на остановках электричек. МЦД, ставшие настоящим наземным метро для москвичей и жителей Подмосковья, внесли новые требования по обслуживанию пассажиров. В ожидании поезда они больше не стоят под дождем и снегом - их укрывают навесы на всю длину платформы, а к электричке можно добраться по эскалаторам и лифтам. Плюс во всех вестибюлях - удобные билетные кассы, туалеты. Пока точно могу сказать о трех новых вокзалах, которые заработают до конца года на МЦД-2, - на станциях Щукинская, Печатники и Марьина Роща. Строятся и реконструируются эти вокзалы на средства федерального бюджета, Москвы и ОАО "РЖД" и окончательная программа их ввода будет утверждена на днях.

Не меньше 100 километров

Вот уже десять лет подряд столица строит примерно по 100 километров в год новых дорог. В будущем такие темпы сохранятся?

Рафик Загрутдинов: Действительно, за последнее десятилетие мы построили больше 1000 километров. В связи с тем, что основной объем работ для улучшения транспортной ситуации в городе выполнен, на 2021-2023 годы запланировано поменьше - около 205 километров новых дорог. Но судя по всему, получится все равно больше. Ключевым проектом остается сооружение новых хордовых магистралей. Северо-Западная хорда уже готова. На Северо-Восточной из восьми участков построены шесть. Сейчас прокладывают два последних. Один из них проходит между Лосиным островом и МЦК, он соединит Открытое и Ярославское шоссе. Второй участок, самый сложный, свяжет Ярославское с Дмитровским шоссе: в его составе должно быть построено 10 мостов и эстакад, одна из которых длиной 2,4 километра. По контракту оба участка должны поехать в 2022 году. Завершить строительство Юго-Восточной хорды планируется в 2023 году, а Рязанский проспект с Третьим транспортным кольцом - часть этой магистрали - свяжем уже в текущем году. Три хорды плюс Южная рокада, где три участка уже построены, а еще по шести ведутся проектирование и разработка градостроительной документации, добавят городу в общей сложности больше 300 километров новых дорог. Но надо учитывать и то, что растут масштабы строительства жилья по программе реновации. Это же не только дома, но и новые связи между кварталами нужны, новые дороги. Значит, опять получится в течение новой трехлетки не меньше, чем по 100 километров новых трасс.

Скептики ругают столицу за такое грандиозное дорожное строительство. Говорят, чем больше дорог в городе, тем больше машин. И правда, мэр недавно привел цифры: количество автомобилей в Москве за последние 10 лет выросло на 17 процентов, то есть их прибавилось примерно 1,5 миллиона. Какой же смысл в этой стройке?

Рафик Загрутдинов: Смысл простой: москвичи больше не стоят в пробках, как в 2010-м, когда по Москве невозможно было проехать. Да и в мировых рейтингах по этому показателю наш город больше не лидирует. И не случайно. С запуском Северо-Западной хорды на 15 процентов разгрузились вылетные магистрали - Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Лениградское и Дмитровское шоссе, а также ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД. Перепробег автомобилей при поездках москвичей из одного района в другой сократился на 10 процентов. И это еще не все. Мы ведь не просто новые дороги строим, а создаем принципиально новую транспортную инфраструктуру. На пересечениях магистралей с Кольцевой больше нет клеверных развязок, душивших все движение в городе, на смену им пришли эстакады с направленными съездами. На новых дорогах уже не просто отдается приоритет общественному транспорту, а транспорту будущего - электробусам и электромобилям, для зарядки которых заранее предусматриваются станции. И вот представьте себе, что стало бы с городом, не будь этих новых 1000 километров? Машин-то все равно стало бы больше!

Восемнадцать развязок МКАД с вылетными магистралями реконструированы, какие еще на очереди?

Рафик Загрутдинов: Идут работы по обновлению пересечений с Осташковским шоссе, они должны завершиться в сентябре 2022 года, и Алтуфьевским - по плану окончание в марте 2023 года.

Москвичи, под окнами которых проходят новые трассы, встречают их часто в штыки. Что делается для снижения дискомфорта, который они испытывают и от самой стройки, и от увеличивающегося шума в связи с ростом потока транспорта?

Рафик Загрутдинов: Лично я с пониманием отношусь к этому. В процессе работ стараемся минимизировать неудобства горожан. В домах устанавливаем звукоизоляционные пакеты на окна, а там, где это необходимо, - строим шумозащитные экраны. Если не помогает, по согласованию с жителями строения сносим, а жителей переселяем в дома с более комфортными условиями. Такое решение пришлось принять относительно участи пяти домов при проектировании Юго-Восточной хорды. Но чаще от прокладки новых дорог выигрывают все. Причем не только автомобилисты, но и пешеходы, и просто жители каждого района. На расширенных дорогах машины уже не стоят в пробках, а пролетают мимо на скорости. Значит, шлейф выхлопных газов от них становится меньше. Это подтверждают замеры загрязнений воздуха, которые обязательно проводятся до начала стройки и после ее окончания.

О пешеходных переходах не забываете? В интернете как-то встретилась карикатура: один человек спрашивает у другого, где тут ближайший переход. И слышит в ответ: да недалеко, проехать три остановки на автобусе да еще четыре на трамвае...

Рафик Загрутдинов: В предстоящие три года по планам нужно построить 11 надземных и 21 подземный пешеходный переход. Особое внимание уделяем их сооружению при подготовке к запуску МЦД - поезда начинают курсировать каждые 5-6 минут и переходить через пути становится опасно. Сейчас все строящиеся переходы приспособлены для удобства маломобильных граждан - оснащаются лифтами, тактильными указателями, автоматизированными системами снегоудаления и нескользящим покрытием. Но многие пешеходы пренебрегают своей безопасностью, не пользуются переходами. Помню, запустили в Марфино самый длинный пешеходный переход под железнодорожными путями в городе, а пешеходы все равно продолжали переходить через рельсы, хотя были даже случаи гибели. Поэтому пришлось это место просто закрыть глухим забором.

В планах города строительство 10 новых мостов. Расскажите, пожалуйста, где именно они появятся?

Рафик Загрутдинов: Семь из этой десятки строятся. В частности, Волоколамское шоссе открылось после реконструкции, но мост через реку Сходня взамен старого аварийного построен там пока временный. Новый, капитальный, поможет на переправе сохранить то же количество полос движения, что и на трассе, и тем самым избежать образования узкого горлышка. По контракту он должен быть введен в 2022-м, мы хотим ввести досрочно, до конца этого года. Новый мост облегчит подъезд к стадиону "Спартак" и активно развивающейся территории Тушинского аэродрома, улучшит транспортное сообщение в районах Митино, Строгино, Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, Войковском, Соколе, Аэропорте, Коптево и Тимирязевском, а также для жителей подмосковного Красногорска.

Четыре моста строятся в рамках Северо-Восточной хорды между Ярославским и Дмитровским шоссе. Они создадут дополнительные поперечные связи между районами в этой части города и помогут перераспределить транспортные потоки, избавив автомобилистов от заезда в центр Москвы.

Огромный мост длиной 335 метров появится через Москву-реку в ходе строительства Юго-Восточной хорды, на участке между Курьяновским бульваром и улицей Кантемировской. Уже подготовлены свайные основания, переходим к возведению опор. Он в планах 2024 года, но, надеюсь, откроем в 2023-м. Этот мост очень важен для связи юга и юго-востока Москвы, а также для связки в единую схему всех трех новых хорд и рокады. Ввод переправы через Битцу запланирован на 2023 год в рамках сооружения Юго-Восточной хорды. Ее построим уже на территории Подмосковья на участке между МКАД и дорогой Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - чтобы пропустить основной ход хорды. Три моста пока проектируются: через затон Новинки на ЗИЛе, Яузу при реконструкции улицы Вильгельма Пика и через Яузу при реконструкции улицы Краснобогатырской. Чем больше мостов в городе - тем больше связок между разными районами и лучше транспортная доступность каждого из них.