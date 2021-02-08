С начала года с подмосковных дворов были эвакуированы 238 автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок и мешающих вывозу мусора. Помочь освободить контейнерные площадки от любителей стихийной парковки теперь могут и жители.

"С помощью мобильного приложения "Народный инспектор" зафиксировать случаи парковки у контейнерных площадок может любой гражданин", - рассказал руководитель Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов. Чтобы зафиксировать нарушение, пользователю "Народного инспектора" понадобится не больше 30 секунд. Он должен просто снять короткое видео, где будет хорошо различима контейнерная площадка и номер автомобиля, перекрывшего въезд на нее. А результатом станет штраф, который выпишут нарушителю, - от трех до пяти тысяч рублей. Чтобы активировать приложение "Народный инспектор", нужно скачать мобильную версию "Добродела".

Между тем региональные мусорные операторы ищут свои способы решения этой проблемы. "Мы приобрели новые маневренные мусоровозы, объемом 8 кубических метров. Эта спецтехника используется для вывоза отходов в узких дворах, заставленных автомобилями. Ее график работы строится из собранных нами данных. Были проанализированы наиболее труднодоступные места, и именно в эти районы в первую очередь отправляются новые мусоровозы. Сейчас у нас их 10 штук, в феврале компания докупит еще 5 таких автомобилей", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "РТ-Инвест", которая является крупнейшим мусорным оператором в Подмосковье.