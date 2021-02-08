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08.02.2021 23:22
Рубрика: Экономика

Помеха спереди

Как отодвинуть машину от контейнерной площадки?
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8377)
С начала года с подмосковных дворов были эвакуированы 238 автомобилей, припаркованных у контейнерных площадок и мешающих вывозу мусора. Помочь освободить контейнерные площадки от любителей стихийной парковки теперь могут и жители.

"С помощью мобильного приложения "Народный инспектор" зафиксировать случаи парковки у контейнерных площадок может любой гражданин", - рассказал руководитель Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов. Чтобы зафиксировать нарушение, пользователю "Народного инспектора" понадобится не больше 30 секунд. Он должен просто снять короткое видео, где будет хорошо различима контейнерная площадка и номер автомобиля, перекрывшего въезд на нее. А результатом станет штраф, который выпишут нарушителю, - от трех до пяти тысяч рублей. Чтобы активировать приложение "Народный инспектор", нужно скачать мобильную версию "Добродела".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Между тем региональные мусорные операторы ищут свои способы решения этой проблемы. "Мы приобрели новые маневренные мусоровозы, объемом 8 кубических метров. Эта спецтехника используется для вывоза отходов в узких дворах, заставленных автомобилями. Ее график работы строится из собранных нами данных. Были проанализированы наиболее труднодоступные места, и именно в эти районы в первую очередь отправляются новые мусоровозы. Сейчас у нас их 10 штук, в феврале компания докупит еще 5 таких автомобилей", - рассказали "РГ" в пресс-службе компании "РТ-Инвест", которая является крупнейшим мусорным оператором в Подмосковье.

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