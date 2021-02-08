На Колыме при пожаре погибли два взрослых и ребенок

Уголовное дело возбуждено в Магадане по факту гибели трех человек при пожаре (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Трагедия произошла 7 февраля в квартире жилого дома, расположенного в поселке Стекольный Хасынского городского округа. Площадь горения составила два квадратных метра, и спасатели справились с огнем всего за пять минут. Однако на месте происшествия были найдены погибшие мужчина 1959 года рождения, женщина 1979 года рождения и ее ребенок 2011 года рождения.

"По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования", - сообщает ГУ МЧС по области.

На месте работают следователи-криминалисты. Предстоит определить точную причину возгорания и смерти людей, выяснить значимые для уголовного дела фактические данные, провести необходимые судебные экспертизы и другое, значится в сообщении регионального СУ СК РФ.