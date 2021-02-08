На Сахалине закрыли школы после сообщения о бомбе

Занятия первой смены отменили в школах Сахалинской области после того, как поступила информация об их минировании.

Оперативные службы организовали экстренные проверки безопасности во всех образовательных учреждениях.

"Просьба с пониманием отнестись к этой ситуации, проявить бдительность. Речь идет о безопасности наших детей. Важно исключить даже малейшие угрозы и риски. Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке", - приводит слова губернатора Валерия Лимаренко пресс-служба регионального правительства.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что он получил информацию о минировании школ. Градоначальник "поставил задачу курирующему вице-мэру и департаменту образования - оказывать проверяющим всестороннюю поддержку".