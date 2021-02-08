На Сахалине закрыли школы после сообщения о бомбе

Новости

Более 700 человек не смогли вылететь из Франции из-за ограничений 02:50
WP сообщила о стремительном распространении в США британского штамма 02:45
Экс-госсекретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет 02:21
Байден предложил проводить вакцинацию от COVID-19 на стадионах 02:08
Названы регионы России с самым доступным бензином 01:45
Вильфанд: Жителям ЦФО пока не стоит ждать потепления 01:24
Минздрав: У переболевших COVID-19 высок риск развития туберкулеза 01:04
Главный тренер "Монако" назвал Головина фантастическим игроком 01:03
Вильфанд назвал самый холодный день на этой неделе в Москве 00:35
В ВОЗ опровергли слухи о бесплодии из-за вакцинации от коронавируса 00:31
Овечкин набрал четыре очка в матче против "Филадельфии" 07.02.2021
В Москве при пожаре в высотке погиб один человек 07.02.2021
Команда Загитовой получит 5 млн рублей за победу на Кубке Первого канала 07.02.2021
Медведева дважды плакала по ходу командного турнира 07.02.2021
В Москве замечено 50 видов редких животных 07.02.2021
"Манчестер Сити" разгромил в гостях "Ливерпуль" 07.02.2021
Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных 07.02.2021
Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 07.02.2021
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина 07.02.2021
Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц 07.02.2021
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 07.02.2021
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 07.02.2021
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 07.02.2021
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 07.02.2021
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 07.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 01:51
Рубрика: Происшествия

На Сахалине закрыли школы после сообщения о бомбе

Текст: Наталья Широкова

Занятия первой смены отменили в школах Сахалинской области после того, как поступила информация об их минировании.

Хабаровчанин получил реальный срок за звонок о "бомбе"

Оперативные службы организовали экстренные проверки безопасности во всех образовательных учреждениях.

"Просьба с пониманием отнестись к этой ситуации, проявить бдительность. Речь идет о безопасности наших детей. Важно исключить даже малейшие угрозы и риски. Учебный процесс будет возобновлен после того, как убедимся, что все в порядке", - приводит слова губернатора Валерия Лимаренко пресс-служба регионального правительства.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что он получил информацию о минировании школ. Градоначальник "поставил задачу курирующему вице-мэру и департаменту образования - оказывать проверяющим всестороннюю поддержку".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери