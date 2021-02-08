В Забайкалье пятилетний ребенок выпал из окна больницы

Пятилетний мальчик, проходивший лечение в Краевой детской клинической больнице Забайкалья, 7 февраля выпал из окна. Ребенок выжил, но получил травмы.

Начальник отдела управления прокуратуры региона Антон Кожевников сообщил, что по факту случившегося началась проверка. Представители надзорного ведомства изучают обстоятельства происшествия. Выясняется, соблюдались ли в учреждении здравоохранения нормы законодательства о качестве и безопасности оказания медицинской помощи, а также профилактике детского травматизма.

Если будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответсвенности вплоть до уголовной.