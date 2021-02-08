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08.02.2021 20:22
Рубрика: Экономика

Рецепт от пандемии

Глава Минпромторга России запустил новую линию на фармпредприятии в Саранске
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
На саранском заводе "Биохимик" открыли новую ампульную линию. На ней будут делать в том числе и антикоагулянты, остро необходимые для терапии ковидных пациентов.
Новая линия, как отметил Денис Мантуров (слева), избавит страну от необходимости закупать такую продукцию за рубежом. Фото: Пресс-служба главы РМ Новая линия, как отметил Денис Мантуров (слева), избавит страну от необходимости закупать такую продукцию за рубежом. Фото: Пресс-служба главы РМ
Новая линия, как отметил Денис Мантуров (слева), избавит страну от необходимости закупать такую продукцию за рубежом. Фото: Пресс-служба главы РМ

Как отметил на церемонии символического запуска производства министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это избавит страну от необходимости закупать такую продукцию за рубежом. Новая линия позволит нарастить выпуск готовых лекарств в ампулах вдвое - до 15 миллионов единиц в месяц.

Фото: Игорь Зарембо/РИа Новости
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- Как только предприятие выйдет на полную мощность по этим препаратам, а это случится в феврале-марте, можно будет говорить о завершении очередного, важного в масштабах всей страны этапа в развертывании производства лекарств, необходимых для терапии не только ковида, но и многих других заболеваний, - подчеркнул Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга России, сейчас отечественная система здравоохранения полностью обеспечена средствами для профилактики и лечения коронавируса, причем в 90 процентах случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать эту потребность. "По некоторым позициям антиковидной тематики с апреля по декабрь наши предприятия нарастили производство на 1000 процентов", - констатировал Денис Мантуров.

Напомним, что в июне прошлого года с конвейера саранского завода сошла первая партия арепливира - первого российского препарата для лечения коронавируса. С сентября здесь сумели увеличить объем выпуска этого лекарства в 10 раз. А к апрелю завод будет производить ежемесячно до 2 миллионов упаковок препарата.

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