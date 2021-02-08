Как рассказала, директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, идея получить такой статус возникла еще в начале 2020 года, и вот спустя год Роспатент выдал свидетельство.
А в угощениях Казань знает толк. Сегодня здесь действует 2045 заведений общественного питания, многие из которых специализируются на татарской кухне. Кроме того, гости могут побывать в Музее чак-чака и Музее чая, где их научат готовить национальные лакомства, объяснят тонкости чайного ритуала.
Вообще, сладкое угощение из меда и теста чак-чак и треугольный пирожок с картошкой и мясом эчпочмак давно превратились в визитные карточки Татарстана. В Казани проводится огромное количество гастрономических фестивалей и часто устанавливаются всевозможные кулинарные рекорды.
Так, во время чемпионата мира по футболу в Казани был изготовлен самый большой в мире четырехтонный чак-чак в виде футбольного мяча.
А буквально на днях в городке Мамадыш испекли самый большой в стране блин диаметром 2,51 метра. Готовили его на 800-килограммовой чугунной сковороде.
Власти города считают, что звание кулинарной столицы позволит увеличить туристический поток в Казани, станет толчком для создания новых гастрономических маршрутов и будет способствовать популяризации татарской кухни в России и за ее пределами.
Перефразировав известное высказывание, Дарья Санникова выразила уверенность, что "путь к сердцу туриста лежит через желудок".