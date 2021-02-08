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08.02.2021 23:06
Рубрика: Экономика

Самая вкусная столица

Казань получила новый статус
Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Столичный выпуск № 26(8377)
Казань официально признали гастрономической столицей России. Соответствующий товарный знак был получен от Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Как рассказала, директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, идея получить такой статус возникла еще в начале 2020 года, и вот спустя год Роспатент выдал свидетельство.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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А в угощениях Казань знает толк. Сегодня здесь действует 2045 заведений общественного питания, многие из которых специализируются на татарской кухне. Кроме того, гости могут побывать в Музее чак-чака и Музее чая, где их научат готовить национальные лакомства, объяснят тонкости чайного ритуала.

Вообще, сладкое угощение из меда и теста чак-чак и треугольный пирожок с картошкой и мясом эчпочмак давно превратились в визитные карточки Татарстана. В Казани проводится огромное количество гастрономических фестивалей и часто устанавливаются всевозможные кулинарные рекорды.

Так, во время чемпионата мира по футболу в Казани был изготовлен самый большой в мире четырехтонный чак-чак в виде футбольного мяча.

А буквально на днях в городке Мамадыш испекли самый большой в стране блин диаметром 2,51 метра. Готовили его на 800-килограммовой чугунной сковороде.

Власти города считают, что звание кулинарной столицы позволит увеличить туристический поток в Казани, станет толчком для создания новых гастрономических маршрутов и будет способствовать популяризации татарской кухни в России и за ее пределами.

Перефразировав известное высказывание, Дарья Санникова выразила уверенность, что "путь к сердцу туриста лежит через желудок".

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