Казань стала гастрономической столицей России

Казань официально признали гастрономической столицы России. Об этом сообщила директор комитета по развитию туризма города Дарья Санникова. Она пояснила, что идея зарегистрировать соответствующий товарный знак возникла еще в начале прошлого года, а 20 января 2021-го он уже был выдан Роспатентом.

- Считаю, что подобное событие позволит в перспективе увеличить турпоток в столицу Татарстана, а самое главное - будет способствовать популяризации блюд татарской кухни не только на территории России, но и за ее пределами, - отметила Дарья Санникова.

Сегодня в Казани действует 2045 заведений общественного питания. Кроме того, гости могут побывать в Музее чак-чака и Музее чая, где их угостят татарскими лакомствами и расскажут о национальных кулинарных традициях.

Перефразировав известное высказывание, Дарья Санникова выразила уверенность, что "путь к сердцу туриста лежит через желудок".