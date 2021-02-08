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08.02.2021 19:52
Рубрика: Спорт

Пара олимпийцев

В Казани завершилась Специальная Спартакиада
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 26(8377)
На Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта, которая завершилась в Казани, участвовала пара спортсменов, равным которых нет во всей стране.

Дело в том, что соревнования прошли среди людей с нарушением умственного развития и научить их выполнять пируэты на коньках - вещь архисложная. Поэтому питерский дуэт Анны Яковлевой и Романа Зинурова настолько уникален, что в России подобного сочетания попросту нет, а по миру такие пары можно пересчитать по пальцам.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Роман Зинуров - человек с ментальными особенностями, в движении Специальной Олимпиады уже 25 лет. Сейчас ему 43. До 2016 года катался в одиночном катании, но тренеры решили, что можно попробовать силы и в парном. Его партнерше Анне Яковлевой 22, с точки зрения здоровья она обычный человек, если не считать тех травм, что получила, катаясь в одиночке. Сейчас она учится в университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта и с Романом катается уже 4 года.

- Нам важно, что в паре мы доверяем друг другу, слышим друг друга на тренировках, и это позволяет выполнять сложные элементы, - говорит Анна. - Мы надеемся, что к Специальной Олимпиаде появятся конкуренты, с которыми мы сможем посоревноваться и проверить себя.

- Главное, чтобы здоровья хватило, - включается в разговор Роман Зинуров.

По словам Романа, уникальность парного катании заключается в большой ответственности перед партнером: "У нас не просто танцы на льду, мы же выполняем и прыжки, вращения и другие непростые элементы. И как бы Аня мне не помогала, все равно большая нагрузка лежит на мне". Мастерство пары удивило и олимпийскую чемпионку Татьяну Навку: "Фигурное катание - достаточно сложный вид спорта. Спортсмен должен обладать многими спортивными, интеллектуальными качествами. Тут большое внимание играют внешние данные. А эти ребята меня просто поразили. И программу замечательную подготовили, и вращаются отлично, и даже двойной аксель показали. А самое главное, у них горят глаза. Сердце наполняется теплом, наблюдая за тем, как эти атлеты себя реализовывают. Не это ли счастье для всех нас?"

То, что такая пара родом из Санкт-Петербурга, не случайно. Все же этот вид спорта зарождался именно в Северной столице, и первый чемпионат мира прошел на Юсуповских прудах в 1896 году. Именно там находится единственная в мире действующая школа для детей с умственным развитием на базе спортивной школы. Существует она на средства специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга.

Научить таких людей выполнять пируэты на коньках - вещь архисложная

Делегация Питера привезла в Казань на турнир по фигурному катанию внушительную группу атлетов - 10 человек. Татарстан представил четырех атлетов. Также были спортсмены из Свердловской области, а новой точкой на карте России по воспитанию таких фигуристов стал Смоленск.

- Спорт помог ему социализироваться, финансами Зинуров обеспечивает себя сам, - говорит тренер атлета Анна Седелкова. - Но сколько у нас неустроенных ребят...

Они учатся в спецшколах, и когда сдают выпускные экзамены, то вместо программы 11-го класса у них задания за 4-й. Седелкова рассчитывает, что на Всемирной Олимпиаде, которая пройдет в Казани в 2022 году, своих спортсменов в парном катании смогут выставить США и Канада. А учитывая, что для России фигурное катание является брендовым видом спорта, конкуренция будет как нельзя кстати.

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