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08.02.2021 10:14
Рубрика: Власть

В Кировской области ввели квоту на количество домашних кошек и собак

Текст: Яна Шамаева

Правительство Кировской области утвердило правила содержания и защиты домашних животных, которые вводят норматив на количество кошек и собак в одной квартире или доме, а также обязывают владельцев регистрировать питомцев у ветеринаров. Документ начнет действовать с 14 февраля.

Фото: iStock
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В постановлении правительства Кировской области приводится формула, с помощью которой можно определить, сколько кошек или собак могут жить на конкретной жилплощади.

Так, для собак от 25 килограммов и крупнее требуются не менее 2,5 квадратных метра на одно животное, собакам весом до 25 килограммов - не менее 1,5 квадратных метра, а кошкам придется довольствоваться лишь 0,8 квадратного метра. Если квартира или дом не укладываются в норматив, их собственникам можно завести только одну собаку или кошку.

Новые правила также предусматривают обязательную регистрацию домашних животных в ветеринарии в течение 10 дней с момента приобретения. Кроме того, теперь нужно получать письменное согласие всех совершеннолетних жильцов, если кошка или собака живут в коммунальной квартире или жилом помещении на нескольких собственников.

Чиновники прописали и основные гарантии для самих питомцев. Теперь владельцы обязаны кормить, поить и выгуливать их не менее одного раза в день, а также следить за тем, чтобы у домашних кошек и собак не появлялось нежелательное потомство. Кроме того, над животными запрещено ставить эксперименты и передавать их в испытательные лаборатории и клиники, а также использовать их в увеселительных целях и жестоко с ними обращаться, в том числе, нельзя будет безнаказанно выкидывать кошек и собак на улицу.

Новые правила и ограничения не коснуться собак-поводырей.

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