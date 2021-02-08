В Оренбуржье бабушку заподозрили в убийстве двухлетней внучки

В Оренбуржье по подозрению в убийстве двухлетней девочки задержана ее бабушка.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, трагедия произошла в городе Орске. В первом часу ночи близ многоквартирного дома на улице Короленко было обнаружено тело ребенка с множеством колото-резаных ран в области шеи.

По подозрению в убийстве задержана 60-летняя местная жительница. По версии следствия, смертельные ножевые ранения внучке женщина нанесла в состоянии алкогольного опьянения.

По факту убийства ребенка завели уголовное дело. Кроме того, предстоит дать оценку действиям сотрудников органов профилактики: возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

Проверку трагической гибели ребенка начала и прокуратура области. Будет дана оценка условиям, в которых росла и воспитывалась погибшая, поведению ее родителей, а также работе органов опеки и попечительства, отдела полиции по делам несовершеннолетних.