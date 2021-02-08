В Самарской области инвесторам предоставлена всесторонняя поддержка

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области - приоритет в работе регионального правительства и минэкономразвития. А динамичное развитие ряда инвестплощадок (ОЭЗ, ТОСЭР, индустриальных парков), технопарка "Жигулевская долина" и проектов их резидентов находится под личным контролем министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Примечательно, что поддержку получают не только крупные инвесторы, но и любые компании, решившие развивать свой бизнес на территории Самарской области. Особенно это касается высокотехнологичных инновационных, а значит высоко рисковых, производств. - Уникальные разработки инноваторов Самарской области, развитая инфраструктура поддержки высокотехнологичного предпринимательства позволяют нашему региону носить звание передового, - отметил Дмитрий Богданов. - Мы всегда готовы поддержать резидентов технопарка "Жигулевская долина", предоставить им необходимое содействие на всех этапах реализации их проектов, в том числе, помочь с поиском инвесторов.

Для иллюстрации: проект резидента "Жигулевской долины" компании "Сноубайк", которая запустила мелкосерийное производство гусеничных комплектов для мотоциклов. Продукция разработчиков пользуется спросом в Самарском регионе. Некоторые экземпляры компания поставляла на экспорт.

Как рассказывает руководитель компании Максим Гнедов, в 2015 году, когда инновационный стартап только начал свою работу, конкурентов в России у изобретателей не было.

- В последнее время конкуренты появляются, но у нас есть российские и зарубежные патенты на наши конструкции. Мы запатентовали использование мотор-колеса для вращения гусеницы. Наша разработка помогает эффективнее организовать гусеничное шасси: оптимизировать геометрию рамы, избавиться от редуктора, цепей, удешевив и упростив конструкцию, сделав ее более эффективной, - пояснил Гнедов.

В 2020 году компания "Сноубайк" запустила мелкосерийное производство гусеничных комплектов для мотоциклов - сегодня производится по десять штук в месяц. Остальная продукция создается только под заказ. Техника резидента "Жигулевской долины" интересна рыбакам и охотникам, многие покупают вездеходы для активного отдыха. Компания активно участвует в форуме "Армия", поэтому большой интерес к технике проявляли военные.

Компания активно пользуется мерами поддержки, которые ей дает статус резидента технопарков регионального и федерального уровней (одновременно является резидентом "Сколково"): программа микрогрантов, налоговые льготы. В Самарской области для работы с инвесторами создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое работает с бизнесом в режиме "одного окна", в том числе консультирует по мерам поддержки.

Сегодня уникальные аппараты создаются в маленькой мастерской, в подвале. В этом году новаторы планируют переехать в просторное помещение, запустить в серию производство снегоходов, а также нарастить производство гусеничных комплектов в два-три раза, до 150 штук в год.