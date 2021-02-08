В Саратове за участие в несанкционированном митинге задержан депутат облдумы, блогер Николай Бондаренко.

В понедельник утром его доставили в отдел полиции N 6 по Фрунзенскому району Саратова.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, Бондаренко привлекли к административной ответственности по факту "нарушения участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

На момент верстки номера решение судом еще не было принято.

Однако на задержание депутата активно отреагировали его коллеги. По мнению депутата Саратовской областной Думы Николая Бушуева, Бондаренко организовал незаконное шествие по улицам города до отдела полиции.

- Это и могло стать причиной его задержания, тем более в незаконных акциях участвовали несовершеннолетние. За это должно быть наказание, - считает депутат.

"Действия Бондаренко противоречат установкам самой партии, обращение к советскому прошлому, к патриотическим ценностям было всегда свойственно коммунистам, - считает член Общественной палаты РФ Константин Комков. - Действия Бондаренко выглядят диссонансом по сравнению с заявлениями официального руководства партии".

Правомерным считает привлечение Бондаренко к административной ответственности и руководитель исполнительного комитета общероссийского движения "Корпус наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова.