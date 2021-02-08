"Жигулевская долина" и Ульяновская область поддержат инновации

Новости

РПЦ: Новый православный храм заложен в Узбекистане 18:48
В Саратове задержали депутата областной думы Николая Бондаренко 18:47
Госдума определилась с кандидатами в новый состав ЦИК 18:45
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 18:38
В Британии справка о вакцинации от коронавируса может стать платной 18:36
Смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% 18:25
Суд приобщил к делу о крушении рейса MH17 отчеты "Алмаз-Антея" 18:12
Почему нарциссы чаще всех оказываются на руководящих должностях 18:12
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 18:11
Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России 18:07
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17:58
Актер Михаил Ефремов содержится в столичном СИЗО "Водник" 17:56
Петербуржец заплатил 195 тысяч рублей за караоке в сауне 17:34
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 17:31
Разработчик рассказал об "умной" кабине Су-57 17:30
СМИ выяснили, как Елизавета II скрывала свои богатства 17:28
Путин предложил включить в Совет по науке членов правительства и Совбеза 17:26
В Ярославле аквапарк оштрафовали за фото клиентки в купальнике 17:19
Apple сократит производство iPhone 12 mini 17:00
Минстрой обновил показатели строительства жилья на десятилетие 16:55
В Японии придумали тест для выявления коронавируса на поверхностях 16:40
Медведев призвал избегать ведомственной разобщенности в сфере науки 16:39
Курс биткоина впервые превысил 44 тысячи долларов 16:35
Путин поручил подготовить госпрограмму научно-технологического развития 16:27
В Подмосковье снят запрет на посещение ночных клубов 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
08.02.2021 18:22
Рубрика: Власть

"Жигулевская долина" и Ульяновская область поддержат инновации

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в Тольятти посетила делегация из Ульяновска. На встрече стороны утвердили план дальнейшей работы - так называемую "Дорожную карту по внедрению прорывных проектов".
Самарские инноваторы показали свои разработки гостям из Ульяновска Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Самарские инноваторы показали свои разработки гостям из Ульяновска Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Самарские инноваторы показали свои разработки гостям из Ульяновска Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Бизнес-миссия была организована в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере. Напомним, об объединении усилий регионов и создании Межрегиональной корпорации развития договорились губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов на сессии "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла" форума "Сильные идеи для нового времени". Форум, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил в Москве с 11 по 13 ноября прошлого года.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарская область - в центре внимания инвесторов

- Между субъектами уже ведется большая совместная работа, но при этом, есть еще много направлений для расширения границ сотрудничества. Мы готовы делиться своим опытом в инновационной сфере - каждая из сторон имеет развитую инфраструктуру, а значит, мы можем быть полезны друг другу, - отмечал ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В основе соглашения - развитие перспективных направлений сотрудничества и повышение эффективности взаимодействия в части внедрения инновационных проектов и разработок для развития научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы регионов. Предполагается, что это позволит обоим регионам достичь стратегических целей по улучшению инвестиционного климата и экономики. Отметим, в Самарской области для поддержки инвесторов создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Основные направления нашего сотрудничества - обмен актуальными запросами на инновации и поиск их решений среди резидентов технопарков Самарской области, а также научно-отраслевая экспертиза и презентация проектов, готовых к сотрудничеству с индустриальными партнерами и инвесторами для локализации производства на территории Самарской и Ульяновской областей, - прокомментировал замдиректора ГАУ "ЦИК СО" (управляющая компания технопарка) Игорь Смирнов.

Также во время визита делегации из Ульяновска состоялась питч-сессия, на которой резиденты "Жигулевской долины" представили инновационные проекты, готовые к совместной реализации на территории Ульяновской области.

Свои разработки представили ООО Научно-производственное объединение "Фабрика-Красок", АНО ИЦР "АИРАЛАБ РУС", ВПК "ПОТОК", ООО "ЭкоТех" и ООО "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ". Гостям технопарка были продемонстрированы возможности платформы инноваций isamara.ru, объединяющей на одной площадке инноваторов, инвесторов и меры поддержки Самарской области.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов: В Самарской области инвестор найдет все условия для успеха!

- Мы представили нашим потенциальным партнерам из Ульяновска проект по внедрению модных сейчас цифровых паспортов, но на основе передовых технологий. У нас уже есть первые партнёры в России и за рубежом. И мы надеемся, что, благодаря сегодняшней встрече, их число увеличится, и в скором будущем наши разработки найдут свое применение и на территории Ульяновской области, - подчеркнул исполнительный директор АНО ИЦР "АИРАЛАБ РУС" Иван Петров.

Представители ульяновской делегации посетили крупнейший в регионе Конгресс-центр, детский технопарк Кванториум-63, Региональный центр инжиниринга, а также экспозицию уникальных разработок резидентов технопарка, фитнес-центр и гостиницу "Жигулевской долины".

- Мы испытываем исключительно положительные эмоции от увиденного: большая развитая инфраструктура технопарка позволяет огромному количеству инновационных компаний развиваться в регионе. Я уверен, что это начало большой работы для повышения уровня инновационных экономик наших регионов, - поделился впечатлениями директор центра развития ядерного инновационного кластера Ульяновска, АНО "ЦРК" Вениамин Сорокин.

По итогам встречи был определен ряд точек возможного взаимодействия бизнес-сообществ и сформирована предварительная повестка ответного визита руководства и резидентов технопарка Самарского региона для знакомства с институтами поддержки инновационных проектов в Ульяновской области.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать "Спутник V"
Москва объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании в РФ
Путин дал старт энергопуску высокопоточного реактора
В Роспотребнадзоре не исключили отмену масочного режима в 2021 году
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса