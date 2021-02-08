"Жигулевская долина" и Ульяновская область поддержат инновации

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в Тольятти посетила делегация из Ульяновска. На встрече стороны утвердили план дальнейшей работы - так называемую "Дорожную карту по внедрению прорывных проектов".

Бизнес-миссия была организована в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере. Напомним, об объединении усилий регионов и создании Межрегиональной корпорации развития договорились губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов на сессии "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла" форума "Сильные идеи для нового времени". Форум, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил в Москве с 11 по 13 ноября прошлого года.

- Между субъектами уже ведется большая совместная работа, но при этом, есть еще много направлений для расширения границ сотрудничества. Мы готовы делиться своим опытом в инновационной сфере - каждая из сторон имеет развитую инфраструктуру, а значит, мы можем быть полезны друг другу, - отмечал ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В основе соглашения - развитие перспективных направлений сотрудничества и повышение эффективности взаимодействия в части внедрения инновационных проектов и разработок для развития научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы регионов. Предполагается, что это позволит обоим регионам достичь стратегических целей по улучшению инвестиционного климата и экономики. Отметим, в Самарской области для поддержки инвесторов создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- Основные направления нашего сотрудничества - обмен актуальными запросами на инновации и поиск их решений среди резидентов технопарков Самарской области, а также научно-отраслевая экспертиза и презентация проектов, готовых к сотрудничеству с индустриальными партнерами и инвесторами для локализации производства на территории Самарской и Ульяновской областей, - прокомментировал замдиректора ГАУ "ЦИК СО" (управляющая компания технопарка) Игорь Смирнов.

Также во время визита делегации из Ульяновска состоялась питч-сессия, на которой резиденты "Жигулевской долины" представили инновационные проекты, готовые к совместной реализации на территории Ульяновской области.

Свои разработки представили ООО Научно-производственное объединение "Фабрика-Красок", АНО ИЦР "АИРАЛАБ РУС", ВПК "ПОТОК", ООО "ЭкоТех" и ООО "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ". Гостям технопарка были продемонстрированы возможности платформы инноваций isamara.ru, объединяющей на одной площадке инноваторов, инвесторов и меры поддержки Самарской области.

- Мы представили нашим потенциальным партнерам из Ульяновска проект по внедрению модных сейчас цифровых паспортов, но на основе передовых технологий. У нас уже есть первые партнёры в России и за рубежом. И мы надеемся, что, благодаря сегодняшней встрече, их число увеличится, и в скором будущем наши разработки найдут свое применение и на территории Ульяновской области, - подчеркнул исполнительный директор АНО ИЦР "АИРАЛАБ РУС" Иван Петров.

Представители ульяновской делегации посетили крупнейший в регионе Конгресс-центр, детский технопарк Кванториум-63, Региональный центр инжиниринга, а также экспозицию уникальных разработок резидентов технопарка, фитнес-центр и гостиницу "Жигулевской долины".

- Мы испытываем исключительно положительные эмоции от увиденного: большая развитая инфраструктура технопарка позволяет огромному количеству инновационных компаний развиваться в регионе. Я уверен, что это начало большой работы для повышения уровня инновационных экономик наших регионов, - поделился впечатлениями директор центра развития ядерного инновационного кластера Ульяновска, АНО "ЦРК" Вениамин Сорокин.

По итогам встречи был определен ряд точек возможного взаимодействия бизнес-сообществ и сформирована предварительная повестка ответного визита руководства и резидентов технопарка Самарского региона для знакомства с институтами поддержки инновационных проектов в Ульяновской области.