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08.02.2021 04:25
Рубрика: Общество

Аномально теплую погоду пообещали жителям азиатской части России

Пока жители Москвы и области мерзнут из-за аномально низких температур на улице, большую часть азиатской территории России накроет не характерное для этого времени года тепло.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Повезет всем, кто живет восточнее Оби. "Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край - везде температура выше нормы на 4-5 градусов, а в некоторых местах - на 8-12 градусов", - со ссылкой на Гидрометцентр пишет РИА Новости.

Самая большая температурная аномалия - в Якутии. Там во вторник, 9 февраля, столбики термометров покажут -30…-35 градусов, что на 15-18 градусов выше климатической нормы.

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