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08.02.2021 22:35
Рубрика: Экономика

Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого

Текст: Мария Агранович

Министерство науки и высшего образования проверит ситуацию с зарплатой молодой ученой из новосибирского института. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию при президенте выяснилось, что зарплата некоторых молодых ученых в Новосибирской области не соответствует уровню в 200% от средней по региону.

Об этом Владимиру Путину рассказала старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) Анастасия Проскурина. На полной ставке она получает сейчас 25 тысяч рублей. А согласно майским указам президента, должна получать в районе 80 тысяч рублей. Министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову поручено разобраться.

"Такие ситуации бывают, и в каждой нужно предметно разбираться, потому что зарплата выплачивается в конкретном университете или в научной организации, - цитирует Фалькова ТАСС. - Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, смотрим, и очевидно, будут предприняты определенные шаги. В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что министр дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета.

В регионах Экономика Работа Зарплата Правительство Минобрнауки Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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