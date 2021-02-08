Минобрнауки начало проверку ситуации с занижением зарплаты ученого

Министерство науки и высшего образования проверит ситуацию с зарплатой молодой ученой из новосибирского института. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию при президенте выяснилось, что зарплата некоторых молодых ученых в Новосибирской области не соответствует уровню в 200% от средней по региону.

Об этом Владимиру Путину рассказала старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) Анастасия Проскурина. На полной ставке она получает сейчас 25 тысяч рублей. А согласно майским указам президента, должна получать в районе 80 тысяч рублей. Министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову поручено разобраться.

"Такие ситуации бывают, и в каждой нужно предметно разбираться, потому что зарплата выплачивается в конкретном университете или в научной организации, - цитирует Фалькова ТАСС. - Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся, смотрим, и очевидно, будут предприняты определенные шаги. В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что министр дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета.