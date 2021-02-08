На Алтае четыре человека погибли при падении снега с крыши элеватора

В селе Смазнево Алтайского края произошел масштабный сход снежного покрова с крыши зернохранилища. В результате под завалами оказались 8 человек.

В настоящее время поисковые отряды извлекли из снежного плена семерых сельчан. Четверо из них погибли. Поиски восьмого пострадавшего продолжаются.

- Из Барнаула в Смазнево направлены бригады Центра медицины катастроф, - сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. - По поручению губернатора в Заринский район выехал заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего.

Губернатор края Виктор Томенко поручил всем руководителям краевых органов исполнительной власти обратить особое внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой.

- В последние дни на территории Алтайского края наблюдались перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления, метели. Данная обстановка способствовала образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий, что представляет серьезную опасность для граждан, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Чиновников обязали принять неотложные меры по предотвращению подобных происшествий.